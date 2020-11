15:42 Uhr

Toilettenpapierhalter und Seifenspender aus Baustelle gestohlen

Auf der Baustelle am Bayernkolleg wurden Installationsmaterial und Sanitärartikel gestohlen.

Ein Gesamtschaden im oberen dreistelligen Bereich entstand in Augsburg auf der Baustelle am Bayernkolleg. Ein Unbekannter bediente sich beim Hygiene-Zubehör.

Toilettenpapierhalter, Ersatzrollenhalter und Seifenspender entwendeten unbekannte Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus dem Baustellenbereich des Bayernkollegs in Augsburg. Der Gesamtschaden liegt im oberen dreistelligen Bereich, so die Polizei. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-2310. (ziss)

Themen folgen