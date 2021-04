Traktor auf der Autobahn: Polizei stoppt Fahrt auf A8 bei Augsburg

Die Beamten der Augsburger Verkehrspolizei erleben immer wieder Erstaunliches - auch auf der A8. Dort zogen sie jetzt einen Traktor aus dem Verkehr.

Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord postet regelmäßig Beiträge in den sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook - gerne auch skurrile Meldungen wie am Montagmittag. "Wie viele von Euch sind schon ungeduldig geworden, weil sie hinter einem Traktor herfahren mussten?", fragt das Social-Media-Team der Polizei die Nutzer und stellt fest, dass vermutlich die meisten Verkehrsteilnehmer so eine Situation schon erlebt haben. Aber auf der Autobahn?

Denn wie die Polizei weiter berichtet, ist dies den Kollegen der Verkehrspolizei auf der A8 passiert. Auf der Autobahn war tatsächlich ein Traktor unterwegs. Und nicht nur das. Als der Fahrer kontrolliert wurde, stellten die Beamten fest, dass dieser gar keine Fahrerlaubnis für das Fahrzeug hatte. (ina)

