Tram-Linie 3 von Augsburg nach Königsbrunn ist jetzt genehmigt

Man will nach Königsbrunn, man will nach Neusäß, man hat ein Loch unter dem Bahnhof und weiß nicht was weiter, man will die Linie 5, man will einen S-Bahn Takt, der Betrieb ist defizitär, die Stadt ist auch Klamm. Dafür überschlagen sich die Tarifreformen und der Abopreis hat sich zweistellig (%) erhöht. Natürlich ausgenommen ist das Pseudo-1€/Tag-Abo, dass kein berufstätiger Mensch gebrauchen kann.



Der Bahnhof und die Linie 5 demonstrieren, dass man hier nicht mal in der Lage ist ein oder zwei Projekte vernünftig durchzuführen. Ob es klug ist dann noch mehr Projekte parallel laufen zu lassen, während bei den anderen „der Hut brennt“ lässt sich leicht beantworten: NEIN!



Ich bin für einen effizienten ÖPNV und dessen Ausbau. Aber diese verplanten, geldverschlingenden Phantastereien kann man wirklich nurmehr schwer ertragen.

Leider vergessen viele, dass hier mit dem Geld der Bürger gebaut wird!

Antworten Melden Permalink