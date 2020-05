vor 20 Min.

Transporter geht in einem Innenhof in Flammen auf

Die Berufsfeuerwehr Augsburg ist am Dienstag gegen 12 Uhr in die Donauwörther Straße ausgerückt.

Dort war in einem Innenhof ein Transporter in Brand geraten. Unglücklicherweise, so die Mitteilung der Berufsfeuerwehr, befand sich das Fahrzeug in einem Innenhof zwischen mehreren Gebäuden. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer jedoch unter Kontrolle bringen und verhindern, dass die Flammen auf die angrenzenden Gebäude übergriffen.

Allerdings wurden ein parkendes Auto und einige Mülltonnen in Mitleidenschaft gezogen.

Die Berufsfeuerwehr kontrollierte angrenzende Wohnungen auf Verrauchung, Verletzte gab es keine. Die Donauwörther Straße war für die Einsatzdauer von circa 45 Minuten stadteinwärts gesperrt. (ina)

Themen folgen