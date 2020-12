vor 47 Min.

Trasse der Straßenbahn-Linie 5: Sozialfraktion fordert mehr Gutachten

Plus Die Oppositionsfraktion will zusätzliche Gutachten zur Trassenführung haben. Die Stadtwerke sehen dafür keine Notwendigkeit.

Von Stefan Krog

Die Sozialfraktion aus SPD und Linkspartei im Augsburger Stadtrat sieht in der Debatte um die Streckenführung der geplanten Straßenbahnlinie 5 in Bahnhofsnähe noch etliche offene Fragen. Sie fordert nun zu Themen wie der Verkehrskapazität an der Kreuzung Rosenau-/Pferseer Straße und dem Baumzustand in der Rosenaustraße externe Gutachten. Zudem wolle man alle 33 von den Stadtwerken in diesem Bereich geprüften Varianten vorgelegt bekommen, so Sozialfraktions-Vorsitzender Florian Freund.

Welche Konsequenzen hätte eine Trassierung der Linie 5 durch die nördliche Rosenaustraße auf die dortige Kastanienallee? Dazu gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Bild: Peter Fastl (Archivfoto)

Wie berichtet hatte der Stadtrat eine Entscheidung über die Trassierung der geplanten Linie 5 in Richtung Uniklinik auf die Dezember-Sitzung in der Woche vor Weihnachten vertagt, da die Opposition noch Beratungsbedarf hatte. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) gestand diesen Bedarf auch ohne weitere Diskussionen zu. Zwar gab es in der November-Stadtratssitzung eine dreistündige Aussprache, die Sozialfraktion sieht aber trotzdem noch mehrere offene Fragen.

Während Stadt und Stadtwerke die Straßenbahn zweigleisig durch die Holzbachstraße und jeweils eingleisig durch die Hörbrot- und Pferseer Straße führen wollen, will die Sozialfraktion die Straßenbahn zweigleisig durch die nördliche Rosenaustraße führen - oder diese Möglichkeit zumindest noch näher untersucht sehen. Dazu seien externe Gutachten zum Verkehr nötig. Die von den Stadtwerken genannten Verkehrszahlen zu den Auswirkungen der Rosenaustraßen-Variante auf die Kreuzung Pferseer-/Rosenaustraße seien nicht nachvollziehbar. Zudem wolle man gutachterlich geklärt wissen, welche Lebenserwartung die Kastanienallee in der Rosenaustraße mit und ohne Gleisbau habe.

Streitfrage: Würden die Kastanien den Gleisbau überleben?

Baureferent Gerd Merkle (CSU) hatte in der Stadtratssitzung nach mehrstündiger Debatte etwas entnervt eine bei Google herausgesuchte Illustration eines Kastanienbaums von seinem Smartphone aus an die Wand projiziert, aus der ersichtlich sein sollte, dass Kastanien wegen ihrer weit ausladenden Wurzeln einen Gleisbau wohl nicht überleben würden. Die Sozialfraktion hat daran Zweifel und fordert die Vorlage eines schriftlichen Gutachtens.

Die Stadt hält dem entgegen, dass man das Thema ausführlich untersucht habe. Die Stadtwerke verwiesen nun darauf, dass man zu allen Varianten Gutachten von externen und unabhängigen Fachbüros eingeholt habe. Auf diesen fuße die Bewertung der Varianten. Weitere Gutachten, deren Erforderlichkeit man nicht sehe, führten zu einer weiteren Verzögerung. In den Unterlagen für die Stadträte war zuletzt die Rede davon, dass ein Start des Genehmigungsverfahrens (Voraussetzung dafür ist ein Beschluss des Stadtrats zur favorisierten Variante) noch in diesem Jahr nötig sei, damit die verwendeten Verkehrsprognosen noch Gültigkeit haben. Diese Prognosen müssten bei einem weiteren Verzug umgerechnet werden, so die Stadtwerke.

Sozialfraktion im Augsburger Stadtrat: Kritik an bisherigen Verzögerungen

Bei der Sozialfraktion will man sich aber nicht unter Druck setzen lassen. "Das Thema der künftigen Trassenführung der Linie 5 wird in der Bürgerschaft sehr kontrovers diskutiert und es handelt sich um ein sehr wichtiges Projekt für die Anbindung des Augsburger Westens durch den ÖPNV, das auch sehr kostspielig ist", sagt Fraktionschef Florian Freund.

Man komme nicht umhin, festzustellen, dass die von Stadt und Stadtwerken favorisierte Variante länger und teurer sei. Zudem verlange man Aufklärung, wieso man voraussichtlich erst 2026 einen Straßenbahn-Gleisanschluss an den 2023 fertig werdenden Bahnhofstunnel bekomme. Zudem verlange man Aufklärung, wieso man voraussichtlich erst 2026 einen Straßenbahngleisanschluss an den 2023 fertig werdenden Bahnhofstunnel bekomme.

