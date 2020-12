vor 17 Min.

Trauer um Augsburger Altstadtrat Rudolf Holzapfel

Plus Der Arzt und Mitbegründer der Bürgervereinigung Pro Augsburg, Rudolf Holzapfel, ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Von Andrea Baumann

Seine Familie und zahlreiche Weggefährten trauern um Altstadtrat Rudolf "Bene" Holzapfel. Der Augsburger ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Pro Augsburg-Stadträtin Beate Schabert-Zeidler würdigt ihren langjährigen politischen Freund: "Ich habe Bene Holzapfel geschätzt, weil er immer so direkt war und nie mit seiner Meinung hinter dem Berg gehalten hat." Das, wofür er eingestanden sei, habe er mit ganzer Kraft gemacht. Er habe auch keine Auseinandersetzung gescheut, wenn er von einer Sache überzeugt gewesen sei.

Holzapfel war in Augsburg sehr präsent

Zwei Amtsperioden - von 2008 bis 2020 - gehörte der Mitbegründer der Bürgervereinigung Pro Augsburg dem Stadtrat an. Trotz seiner aufgrund einer Lungenerkrankung angeschlagenen Gesundheit hatte Holzapfel nochmals kandidiert - von Pro Augsburg schaffte aber nur Schabert-Zeidler in diesem Jahr den Sprung ins Gremium. Was nicht bedeutet, dass der 73-Jährige nicht weiterhin bestens informiert war, was sich in Augsburg und auch über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus tat. "Er ist sehr präsent geblieben und hat mit seinem Wissen oft unseren Horizont erweitert", sagt die Stadträtin.

Beruflich praktizierte Holzapfel viele Jahre als Chirurg, nachdem der gelernte Kaufmann sein Abitur auf dem Zweiten Bildungsweg nachgeholt und anschließend Medizin studiert hatte. Neben seinem beruflichen Engagement war er ein leidenschaftlicher Sportler, der exzellent tauchte und sehr gut Ski fuhr. Er fühlte sich auf dem Golfplatz ebenso heimisch wie im Theater. Der Arzt lebte viele Jahre im Bärenkeller, bevor er mit seiner Frau Ingrid zuletzt nach Göggingen zog.

Lesen Sie auch:

Themen folgen