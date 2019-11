vor 33 Min.

Trauer um Bernd Kastl: Ein Kenner der Stadt und ihrer Kirchen ist tot

Der Pferseer Bernd Kastl ist mit 80 Jahren gestorben. Er war Träger der Bundesverdienstmedaille.

Bernd Kastl kannte sein Augsburg wie kaum ein anderer. Sein profundes Wissen gab der Pferseer als Stadt- und Kirchenführer über viele Jahre hinweg weiter. Auf seinen Veranstaltungen konnte er immer eine große Anhängerschaft um sich scharen. Denn Kastl gelang es, geschichtliche Details mit einer Portion Humor und allerlei Anekdoten zu würzen.

Kastls Wunsch ging nicht mehr in Erfüllung

Als er vor einem Jahr für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement, unter anderem in seiner Kirchengemeinde Herz Jesu, mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet wurde, war Bernd Kastl bereits gesundheitlich angeschlagen. Sein großer Wunsch, wieder Führungen anbieten zu können, ging nicht mehr in Erfüllung. Im Alter von 80 Jahren ist er jetzt gestorben. Der Trauergottesdienst findet am Freitag, 22. November, um 9 Uhr in Herz Jesu statt, die Trauerfeier um 13 Uhr auf dem Westfriedhof. Die Beisetzung ist zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis geplant. (bau)

