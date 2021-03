vor 45 Min.

Traurige Nachricht: Vermisster 39-Jähriger wurde tot aufgefunden

Seit rund fünf Wochen wurde ein 39-jähriger Augsburger vermisst. Freunde und Familie hängten Plakate in der Stadt aus. Nun hat die Polizei eine traurige Nachricht.

Von Ina Marks

Der vermisste Augsburger ist tot. Wie die Polizei berichtet, wurde am Montag bei Arbeiten an den Wehranlagen des Lechs in Gersthofen ein männlicher Leichnam gefunden.

Die Kriminalpolizei nahm vor Ort die Todesermittlungen auf. Bei einer Obduktion wurde der Leichnam eindeutig als der des vermisst gemeldete Augsburgers identifiziert. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.

Vermisster 39-Jähriger wurde am Lech in Gersthofen tot aufgefunden

Der Mann hatte sich aufgrund gesundheitlicher Probleme freiwillig im Bezirkskrankenhaus befunden. Nach einem geplanten Ausgang Mitte Februar war er jedoch nicht dorthin zurückgekehrt. Der Vermisste soll ein Taxi genommen haben und hatte sich offenbar in den Stadtteil Oberhausen fahren lassen. Dort verlor sich seine Spur. Familie und Freunde hatten Flyer in Augsburg verteilt und sich Hinweise auf den Verbleib des 39-Jährigen gehofft.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym.

