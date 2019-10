12:47 Uhr

Traurige Nachricht: Zoo muss Giraffe Gaya einschläfern lassen

Der Zoo in Augsburg musste eine seiner drei Giraffen einschläfern lassen. Gaya, die lange nichts auf Gras laufen wollte, war unheilbar krank.

Traurige Nachricht aus dem Zoo in Augsburg: Giraffe Gaya musste eingeschläfert werden. Das zwölf Jahre alte Tier war erst 2018 nach Augsburg gekommen. Gaya hatte sich lange geweigert, auf Gras zu gehen. Das änderte sich mit der Zeit. Bei ihr wurde aber eine "schmerzhafte Gelenkserkrankung" festgestellt. Weil sich der Zustand verschlechterte und eine Heilung nicht möglich sei, traf der Augsburger Zoo eine schwierige Entscheidung: "In Absprache mit den behandelnden Tierärzten hat sich daher der Zoo schweren Herzens entschieden Gaya einzuschläfern, um ihr weitere Leiden zu ersparen."

Giraffe Gaya kam aus Paris nach Augsburg

Gaya kam im vergangenen Jahr aus Paris nach Augsburg und sollte mit den beiden jungen Giraffen Zarafa und Kimara eine kleine Herde bilden. Während sie sich mit der Zeit doch auf Gras traute, machte dem Tier eine Erkrankung immer mehr zu schaffen, schreibt der Zoo. Es habe sich "schmerzhafte Gelenkerkrankung" gezeigt, "die sich in der ständigen Schonung der Beine geäußert hat".

In Absprache mit den Tierärzten des Zoos, dem Zoo Paris und dem Zuchtbuchführer sei sie mit Medikamenten behandelt worden und es gab eine Schmerztherapie. "Leider verschlechterte sich der Zustand von Gaya dennoch zunehmend", so der Zoo. Bei den Röntgenaufnahmen habe sich eine fortgeschrittene Klauenbeinarthrose gezeigt, die "sicherlich äußerst schmerzhaft und nicht heilbar ist", heißt es in der Pressemitteilung. Daher ließ der Zoo die Giraffe einschläfern. (AZ)

