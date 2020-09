vor 47 Min.

Trickdiebe geben Rentnerin vor, Wasseranschlüsse zu prüfen

Erneut haben dreiste Trickdiebe in Augsburg zugeschlagen. Diesmal wurde eine Rentnerin in Pfersee zum Opfer der Kriminellen.

Wie die Polizei berichtet, gelangten am Donnerstag gegen 12.30 Uhr zwei Männer in die Wohnung der Frau in der Deutschenbaurstraße. Sie hatten vorgegeben, die Wasseranschlüsse überprüfen zu müssen.

Während die Rentnerin mit der vermeintlichen Überprüfung und einem der Täter beschäftigt war, entwendete der Komplize Bargeld. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, 1,85 Meter groß, kräftige Statur, kurze Haare. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323-3810 zu melden.

Die Polizei rät, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Trickdiebe seien erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie täuschten eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, so die Polizei. Getäuscht und anschließend bestohlen würden häufig ältere Menschen.

"Fragen Sie bei Handwerkern, Wasserablesern oder bei ihrem Versorger, ihrer Hausverwaltung oder den Stadtwerken nach, ob ein tatsächlicher Auftrag vorliegt", so die Polizei. Im Zweifel wird geraten, eine Vertrauensperson hinzu zu ziehen oder die Polizei unter 110 zu verständigen. Weitere Hinweise auf www.polizei-beratung.de. (ina)

