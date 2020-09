vor 16 Min.

Trickdiebe geben sich vor Rentnerin als Stadt-Mitarbeiter aus

Eine Seniorin aus Hochzoll ist von dreisten Trickdieben betrogen worden. Jetzt ermittelt die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen neun Uhr. Zwei unbekannte Männer klingelten bei einer Rentnerin in der Herzogstandstraße in Hochzoll. Laut Polizei gaben sie sich als Mitarbeiter der Stadt aus, die die Heizung kontrollieren sollten.

Während einer der Männer im Heizungskeller eine Überprüfung vorgab, entwendete der andere Schmuck aus dem Schlafzimmer der Frau. Beide Männer werden als Südländer, etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlank und mit kurzen Haaren beschrieben. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen, sich unter 0821/323-3810 zu melden. (ina)

Themen folgen