Trinken aus dem Hahn: Wie gut ist das Augsburger Wasser?

In zahlreichen Geschäften in Augsburg – wie hier in der Buchhandlung am Obstmarkt – kann man sich kostenlos Leitungswasser in eine Trinkflasche füllen lassen.

Augsburg gehört jetzt einer Initiative an, die sich für den Schutz des Wassers stark macht. Doch welche Qualität hat es? Finden sich Rückstände aus Landwirtschaft oder Medizin?

Von Jörg Heinzle

Augsburg will als „Wasserstadt“ nicht nur Unesco-Welterbe werden. Auch der Schutz des Trinkwassers ist ein großes Thema. Seit diesem Wochenende gehört Augsburg offiziell der Initiative „Blue Community“ an, was übersetzt „blaue Gemeinde“ heißt. Wer mitmacht, verpflichtet sich im Wesentlichen drei Zielen: Die Wasserversorgung soll in öffentlicher Hand bleiben, es soll mehr Trinkwasser aus der Leitung statt Flaschenwasser getrunken werden – und die Stadt bekennt sich zum Menschenrecht auf Wasser. Wir beantworten wichtige Fragen zum Trinkwasser in Augsburg.

Kann man das Leitungswasser in Augsburg ohne Bedenken trinken?

Generell: Ja. Die Stadtwerke werben sogar damit, „nur an wenigen Orten in Deutschland und Europa“ finde sich Trinkwasser in solch guter Qualität wie in Augsburg. Was auf jeden Fall stimmt: Die Analysen des Wassers, die regelmäßig gemacht werden, zeigen, dass alle Grenzwerte, die für Trinkwasser in Deutschland gelten, deutlich unterschritten werden. Ein Wert, auf den viele schauen, ist der Nitratgehalt. Nitrat gelangt durch die Düngung in der Landwirtschaft ins Wasser und ist zu einem zunehmenden Problem geworden. Der Nitratgehalt in Augsburg lag zuletzt bei 8,5 Milligramm je Liter, das ist weit unter dem Grenzwert von 50 Milligramm.

Die Qualität des Trinkwassers kann aber durch alte oder billige Leitungen im Haus leiden. Wie kann man da auf Nummer sicher gehen?

Wer sich nicht sicher ist, ob die Leitungen in seinem Haus gut sind, lässt am besten das Wasser, das aus seinem Wasserhahn kommt, analysieren. Auch die Stadtwerke bieten das an. Wer den etwas teureren „Regenio“-Tarif der Stadtwerke nutzt, bei dem das Wasser mit Ökostrom gefördert wird, bekommt eine Wasseranalyse kostenlos. Ansonsten kostet eine Analyse bei den Stadtwerken 50 bis 60 Euro. Bei den Analysen in der Wohnung wird das Trinkwasser dann auch zusätzlich auf Rückstände von Blei untersucht. Das giftige Schwermetall kann über Rohre ins Wasser gelangen.

Ein Thema, das verstärkt diskutiert wird, sind Rückstande von Arzneimitteln und Mikroplastik, das vom Körper aufgenommen werden und schädlich sein kann. Ist das Augsburger Wasser davon betroffen?

Bislang zumindest sind Rückstände dieser Art kein Problem für das Augsburger Trinkwasser. „Wir untersuchen seit 15 Jahren nicht nur nach Arzneirückständen, sondern etwa auch nach hormonell wirkenden Substanzen“, sagt Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg. „Bisher war nichts in unserem Grund- und damit Trinkwasser nachweisbar.“ Auch auf Mikroplastik lassen die Stadtwerke seit einigen Jahren das Wasser untersuchen. Bisher sei ebenfalls nichts nachweisbar, sagt Fergg.

Muss man damit rechnen, dass es künftig Probleme mit Rückständen, etwa von Arznei, gibt?

Die Stadtwerke sehen nach eigenen Angaben keine drohenden Probleme. Schwierigkeiten mit solchen Stoffen könne es eher dort geben, wo Oberflächenwasser – also aus Flüssen oder Seen – als Trinkwasser aufbereitet werden muss, so die Stadtwerke. Sprecher Jürgen Fergg sagt: „Unser Wasser ist ja naturbelassenes Grundwasser, das durch den Boden sehr gut von möglichen Schadstoffen gefiltert wird.“ Die Stadtwerke achten darauf, dass im weiten Einzugsbereich des Trinkwasserschutzgebietes keine schädlichen Stoffe in den Boden gelangen. Dazu arbeiten sie mit mit Landwirten zusammen. Sprecher Fergg sagt auch: „Wir untersuchen außerdem nach allen Stoffen, die irgendwie ins Trinkwasser gelangen könnten, auch wenn es dazu keine gesetzliche Vorgabe gibt.“

Kann es sein, dass das Trinkwasser manchmal etwas trüb ist – wegen des darin enthaltenen Kalks?

Nein, nach Angaben der Stadtwerke eigentlich nicht. „Eine Trübung des Grund- oder Trinkwassers ist uns nicht bekannt“, sagt Jürgen Fergg. Wenn, dann könne das durch die Hausinstallation auftreten, etwa durch verstopfte Siebe an den Wasserhähnen. Möglicherweise müsste dann auch ein Filter gewechselt werden. Warmwasser könne trüb erscheinen, kaltes Wasser aus dem Wasserhahn sollte ansonsten aber immer klar sein, heißt es bei den Stadtwerken.

Ist es sinnvoll, das Wasser noch einmal vor dem Trinken zu filtern?

Nach Ansicht der Stadtwerke ist das überflüssig. Jürgen Fergg sagt dazu: „Filter sind ja eigentlich dazu da, Schadstoffe aus dem Wasser zu filtern. Nachdem in unserem Trinkwasser keine Schadstoffe sind, wäre ein Filter also nicht nötig.“ Filter können sogar, wenn man sie nicht richtig handhabt, die Qualität des Wassers verschlechtern. Filter müssen regelmäßig ausgetauscht und die Gefäße gut gereinigt werden, weil sich sonst Keime bilden können.

Und was sagen die Abfüller von Mineralwasser dazu, dass Stadt und Stadtwerke verstärkt für Trinkwasser aus der Leitung anstelle von Flaschenwasser werben wollen?

Sebastian Priller junior, Chef der Baurerei Riegele, verfolgt die Diskussion gelassen. Die Brauerei füllt auch Mineralwasser ab und verkauft es als „Mozartquelle“. Unter dem Gelände der Brauerei in der Innenstadt befindet sich, in über 200 Metern Tiefe, ein Wasservorkommen. Es sei durch mehrere wasserundurchlässige Schichten komplett vor Umwelteinflüssen geschützt, sagt Priller. Das Wasser enthalte keinerlei Nitrat – und sei da sogar noch dem guten Augsburger Trinkwasser überlegen. Der Verkauf von Mineralwasser sei für die Brauerei ein wachsendens Geschäft, sagt Sebastian Priller. Die Brauerei profitierte dabei vom Trend, dass Abnehmer auch bei Wasser auf regionale Produkte achten. Eine Veränderung gibt es aber: Der Verkauf von Sprudel mit viel Kohlensäure stagniert eher. Die Kunden wollen dafür zunehmend stilles Mineralwasser oder das Wasser mit einem geringeren Kohlensäuregehalt.

