Trotz Eiseskälte: Wasserwacht warnt davor, Seen zu betreten

Trotz der derzeit anhaltenden Minustemperaturen warnt die Wasserwacht davor, die Augsburger Seen zu betreten. Es gab dieses Jahr bereits mehrere Unfälle.

Auch am Wochenende soll es traumhaftes Wetter geben. Winterlandschaften und Sonne werden sicherlich viele Menschen ins Freie locken. Doch die Seen sollten sie nicht betreten. Davor warnt am Freitag die Wasserwacht. "Die Seen sind noch nicht richtig zugefroren", weist Sprecher Marco Greiner auf die Gefahren hin.

Davon abgesehen werden in Augsburg sowieso Seen aus Haftungsgründen nicht freigegeben - auch wenn die Eisschicht noch so dick sein sollte. Grundwasserquellen, Unterwasserpflanzen und Schneedecken etwa sorgen dafür, dass das Eis an manchen Stellen gefährlich dünn werden kann. Für den Laien ist die Gefahr meist nicht erkennbar, sagen Experten. Erst im Januar hatten zwei Unfälle für Aufsehen gesorgt.

Die Seen im Raum Augsburg sind noch nicht richtig zugefroren

Auf dem Weitmannsee war ein Ehepaar eingebrochen und konnte von beherzten Augenzeugen gerettet werden. Auf dem Kuhsee krachten Eltern und ihre zwei Töchter durch die zu dünne Eisschicht und landeten im eisigen Wasser. Auch sie kamen mit einem blauen Auge davon. In beiden Fällen hatten sich bereits andere Menschen auf den Seen befunden. Doch wie die Unfälle zeigen, sagt das noch lange nichts über die Tragfähigkeit einer Eisschicht aus. (ina)

