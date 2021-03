vor 10 Min.

Trotz steigender Corona-Zahlen bleiben Schulen und Kitas nächste Woche offen

In Augsburg läuft der Betrieb in Schulen und Kitas kommende Woche weiter.

Plus Die Corona-Inzidenz liegt in der Stadt Augsburg an diesem Freitag laut Robert-Koch-Institut bei 92,7. Damit bleibt es bei den bisherigen Konzepten zu Unterricht und Kita-Öffnung.

Von Stefan Krog

Die Schulen und Kindergärten werden trotz steigender Corona-Infektionszahlen in Augsburg kommende Woche im Wechselunterricht beziehungsweise im eingeschränkten Betrieb bleiben. Am Freitag, dem Stichtag für die kommende Woche, lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg laut Robert-Koch-Institut bei 92,7, also noch unter dem Notbremsen-Wert von 100. „Die Einrichtungen können also kommende Woche offen bleiben, bis die Osterferien beginnen“, so Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) am Freitag im Stadtrat.

Kritik im Augsburger Stadtrat an den Selbsttests für Schüler

Die vom Freistaat angekündigten Schnelltests für die Schüler seien bisher leider noch nicht bei der Stadt eingetroffen, sagte Wild. Man rechne damit, dass nach Ostern zweimal die Woche Tests für Kinder auf freiwilliger Basis angeboten werden können. Dabei sollen Kinder sich selbst mit Stäbchen testen, gegebenenfalls unter Mithilfe von Lehrkräften. Daran gab es im Stadtrat Kritik - und Zweifel, ob das funktionieren kann. „Das erste, was ein Fünfklässler macht, ist, das Stäbchen aufs Pult fallen zu lassen“, so FW-Stadträtin Stuber-Schneider, die selbst Lehrerin ist. Sie bitte die Stadt, das Problem nochmal beim Ministerium anzusprechen. „Man kann vom Lehrer nicht verlangen, dass er ohne Schutzkleidung assistiert“, so Stuber-Schneider.

Martina Wild entgegnete, dass sie die Vorgaben des Freistaats auch nicht für ideal halte. „Und wäre es auch lieber, wenn andere Wege bei den Tests als in den Schulen mit Lehrkräften gegangen werden“, so Wild. Darum habe man auch Testmöglichkeiten für Kinder im Testzentrum geschaffen.

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU sagte, man stehe als Stadt „am Ende der Nahrungskette“. Teils sitze man auch bei der Stadt irritiert vor dem Computer, wenn kurzfristige Mails vom Freistaat mit neuen Anweisungen kämen. „Ich verstehe es, wenn auch Eltern die Krise kriegen, wenn sich kurzfristig Dinge ändern“, so Weber. Ein Beispiel sei der Umgang mit Kindern mit leichten Krankheitssymptomen in Kitas.

Corona in Augsburg: Stadt Augsburg will Gurgel- oder Spucktests ermöglichen

Was die Tests für Schüler betrifft, stehe man mit dem Gesundheitsministerium im Kontakt, um Gurgel- oder Spucktests anbieten zu können. Die Gurgeltests würden dann zu Hause unter Aufsicht der Eltern abgenommen.

