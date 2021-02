vor 2 Min.

Tuner rast mit 90 Stundenkilometern durch Augsburg

Ein 22-Jähriger fällt der Polizei innerhalb weniger Wochen zwei Mal auf. Einmal soll er seinen VW unerlaubt getunt haben. Dann war er offenbar viel zu schnell unterwegs.

Ein 22-Jähriger soll in der Nacht auf Montag im Bereich Oberhausen erheblich zu schnell mit dem Auto unterwegs gewesen sein. Nach Auskunft der Polizei fiel Beamten einer Streife gegen Mitternacht ein rasant fahrender VW in der Stuttgarter Straße auf. Die Polizisten notierten Geschwindigkeiten bis zu 90 Stundenkilometern beim VW. "Die anschließende Kontrolle war ein bekanntes Wiedersehen, da die gleiche Streifenbesatzung den 22-jährigen Fahrer bereits vor zwei Wochen wegen eines unerlaubten Tunings angezeigt hatte", so die Polizei.

22-Jähriger rast mit 90 Stundenkilometern durch Augsburg

Nachdem das Auto zwar wieder auf Serienzustand umgebaut worden war, jedoch eine Begutachtung durch den TÜV fehlte, unterbanden die Beamten die Weiterfahrt. Den VW-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen aller begangener Verkehrsverstöße, so die Polizei. (jaka)

Themen folgen