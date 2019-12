16:06 Uhr

Tunnel bei der City-Galerie war vorübergehend gesperrt

Rund um die City-Galerie herrschte am Freitagnachmittag ein ziemlicher Stau. Grund war die Sperrung des nahe gelegenen Tunnels.

Wegen der Sperrung des Tunnels an der Nagahama-Allee gab es in der Augsburger Innenstadt am Freitagnachmittag lange Staus. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Fahrzeug im Tunnel heftig aus dem Auspuff gequalmt. Daraufhin wurde der Feinstaubalarm ausgelöst. Mittlerweile ist der Tunnel wieder geöffnet. (ina)

