vor 41 Min.

Turamichele-Fest in Augsburg: Das war das Programm am Michaelitag

Alljährlich am Michaelitag sticht das Turamichele in Augsburg den Teufel nieder.

Am gestrigen Michaelitag zeigt sich Augsburgs Turamichele – mit seinem traditionellen Kampf gegen den Teufel. Das Programm zum Fest, hier.

Am Wochenende war es wieder so weit: Das Turamichele erstach den Teufel. Alljährlich versammeln sich am Michaeli-Tag zu jeder vollen Stunde unzählige Kinder und Erwachsene auf dem Augsburger Rathausplatz, schauen gebannt zum Perlachturm hinauf und warten darauf, dass die Figur des Erzengels Michael erscheint, das „Turamichele“. Zum Rhythmus der Glockenschläge bezwingt das Turamichele den Teufelsdrachen mit seiner Lanze, während die Zuschauer auf dem Rathausplatz lauthals die Stiche mitzählen. Anschließend singen die Kinder das Turamichele-Lied und lassen Luftballons mit Friedensbotschaften in den Himmel steigen.

Lesen Sie auch: Was ist das Augsburger Turamichele?

An beiden Tagen lockten von 10 bis 18 Uhr nostalgische Kinderfahrgeschäfte und zahlreiche Mitmach-Aktionen auf den Rathausplatz sowie ein Kletterfelsen in der Philippine-Welser-Straße.

Augsburg und das Turamichele-Fest: Das war Samstag und Sonntag auf dem Rathausplatz geboten

9.45 Uhr - 17.45 Uhr: Turamichele-Kinderschauspiel, immer stündlich

10.00 Uhr - 18.00 Uhr: Turamichele-Spiel, immer stündlich

10.05 Uhr - 18.05 Uhr: Steigenlassen der Luftballons, immer stündlich

10.55 Uhr - 15.55 Uhr: Fahrt mit der Turamichele-Tram, immer stündlich

Hunderte Luftballons steigen beim Turamichele-Fest in die Luft. Bild: Annette Zoepf (Archiv)

Das Turamichele-Programm für Samstag, 29. September

12.00 Uhr - 16.00 Uhr: Experimente mit der Wasserkiste (vor dem Maximilianmuseum)

13.05 Uhr: STAC Festival-Show mit Tanz, Musik, Jonglage

14.05 Uhr: DMA Danceshow

15.05 Uhr: Hep Dat Club - Swing-Tänze

16.05 Uhr Livemusik mit "Maxiko Quintero and the Manolos"

17.05 Uhr Livemusik mit "Maxiko Quintero and the Manolos"

Turamichele-Fest in Augsburg: Das Programm für Sonntag, 30. September

12.00 Uhr - 15.00 Uhr: Ausstellung historischer Straßenbahnen (in der Maximilianstraße)

13.05 Uhr: Show von Kindern und Jugendlichen von Twin Taekwondo, Augsburg

14.05 Uhr: Da Funk Kidz & Youngstars Stage Crew

15.05 Uhr: Tanzshow der Augspurgia Kinder- und Jugendgarde

16.05 Uhr Livemusik mit "Soul Brunch"

17.05 Uhr Livemusik mit "Soul Brunch"

Ebenfalls am Sonntag in der Maximilianstraße fand die Oldtimer-Rallye „Fuggerstadt Classic“ statt.

Gab es zum Turamichele-Fest einen verkaufsoffenen Sonntag?

Nein, einen verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Michaelitags gab es nicht - wie auch alle weiteren verkaufsoffenen Sonntage in der Augsburger Innenstadt gekippt wurden. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München hat die entsprechenden Verordnungen der Stadt für unwirksam erklärt, nachdem die Gewerkschaft Verdi und die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung geklagt hatten. (sli)