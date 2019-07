vor 51 Min.

Über 3500 Radler: So lief die 4. Augsburger Radlnacht

Am Samstag traten bei der 4. Augsburger Radlnacht tausende Menschen in die Pedale.

Über 3500 Teilnehmer sind am Start, als am Samstagabend in Augsburg die vierte Radlnacht startet. Angeführt wurden sie von einem E-Auto.

Von Elena Winterhalter

Über 3500 Radler machten sich am Samstagabend auf und fuhren in einem bunten Korso durch das Augsburger Stadtgebiet. Autos und Straßenbahnen mussten warten. An diesem Abend gehörte die Straße den Fahrrädern.

Schon eine Stunde vor dem offiziellen Start strömten Radler aus allen Ecken auf die Maximilianstraße, wo Bürgermeisterin Eva Weber um 21 Uhr den Startschuss gab. Mit Klingeln, Hupen und Jubelrufen startete der Pulk. Angeführt wurde er von einem Elektroauto der Polizei Augsburg.

Augsburger Radlnacht lockt viele Besucher an die Strecke

"Die Stadt zeigt mit dieser Aktion, dass sie die Bedürfnisse der Radfahrer ernst nimmt", sagt Christoph Mießl, der mit einem Lastenrad des Fahrradladens Dynamo unterwegs war. Auch Lena Hartmann von Greenpeace Augsburg saß auf einem Lastenrad. Allerdings musste die Studentin nicht selbst in die Pedale treten, sondern machte es sich auf der Ladefläche bequem. Mit dabei auf einem Plakat ihre Botschaft: "Wir fordern breitere Radwege!"

"Es ist zwar super, dass durch so eine Aktion das Thema Fahrrad eine Bühne bekommt", findet Harttmann. "Aber es reicht bei Weitem nicht aus, einmal im Jahr eine Radlnacht zu veranstalten."

Live-Video vom Start der Radlnacht

Viele, die selbst nicht auf dem Fahrrad saßen, standen an der 13 Kilometer langen Strecke oder beobachteten das Treiben von den Fenstern ihrer Wohnungen aus. Gegrüßt wurden die Zuschauer mit hundertfachem Klingeln. Etwa 40 Minuten brauchte der Korso der Fahrradfahrer, um wieder in der Maximilianstraße anzukommen.

Dort empfing die Radler das Team von RT1 mit lauter Musik und Funkenfontänen. Klaus Wenk, der auf dem offiziellen Führungsrad wieder als einer der Ersten im Ziel war, sagte: „Es ist alles gut gelaufen. Wir hatten einen kleinen Zusammenstoß, aber den Beteiligten ist nichts passiert und sie konnten weiter fahren.“

Themen Folgen