05.07.2019

Über 800 Starterinnen kommen am Samstag zum Frauenlauf

Vier Schwestern erzählen, warum sie dabei sind

Von Lisa Gilz

Am Samstag ist es wieder so weit, die Sportschuhe werden geschnürt und die Motivation angekurbelt: Es findet der jährliche Frauenlauf am Rosenau-Stadion statt. Bereits das dritte Mal in Folge sammelt die Organisation Bayerische Krebsgesellschaft mit ihrer „Stiftung gegen Krebs“ durch den Spendenlauf Geld.

Vier Schwestern treten zusammen an

Dieses Jahr starten unter den bis jetzt über 800 Teilnehmern auch die vier Schwestern Alexandra, 20, Julia 24, Sophia, 23, und Teresa Binswanger, 22. Sie treten als Team „The Fantastic Four“ – die fantastischen Vier – an. Ganz nach dem Motto: Einer für alle und alle für einen. Nachdem die zwei jüngeren Schwestern vergangenes Jahr schon vom Lauf begeistert waren, konnten sie für dieses Jahr auch ihre älteren Schwestern animieren. „Das tolle ist, dass ich was mit meinen Schwestern gemeinsam mache, Spaß habe und gleichzeitig einen guten Zweck unterstütze“, erklärt Julia Binswanger. Sie fahren in ihrer Freizeit viel Fahrrad, auch mal zusammen. Aber wenn jeder seiner Arbeit nachgehe, da werde es schwierig, Zeit für einander zu finden und alle vier an einem Ort zu versammeln. Zum Frauenlauf finden sie aber alle zusammen. „Es ist ein tolles Gefühl mit all den anderen Frauen zu laufen. Es ist kein Wettbewerb und niemand muss sich Sorgen machen, Letzte zu sein. Es geht um geballte Frauenpower und allein die Teilnahme zählt“, sagt die älteste Schwester. Auf alle Teilnehmerinnen wartet im Ziel der obligatorische Prosecco und auch die vier Schwestern können dort auf die geleistete Anstrengung anstoßen.

Frauenlauf am Samstag in Augsburg

Wer spontan mitlaufen möchte: Der Frauenlauf findet am Samstag, 6. Juli, statt. Ab 14.30 Uhr ist Startnummernausgabe, um 16 Uhr beginnt das Rahmenprogramm und um 17 Uhr ist der Start. Nachmeldungen sind vor Ort möglich. Die Startgebühr beträgt 29 Euro, für Kinder 5 Euro. Die Strecke reicht über 5 Kilometer und wer will kann auch zwei Runden laufen oder die 5 Kilometer walken. Rund um das Event bieten die Sponsoren ein Warm-up, eine Wasserbar und eine Fotobox. Die Hessingpark-Klinik veranstaltet einen Handtaschenweitwurf und für Kinder gibt es neben der Hüpfburg eine Spielaktion.