Überfall am Autobahnsee: Gastronom fordert schon lange Beleuchtung

Ein Mitarbeiter des "Lauterbacher am See" ist am Sonntagabend überfallen worden. Gastronom und Brauerei fordern seit längerem eine Beleuchtung auf dem Parkplatz am Autobahnsee.

Plus Ein Mitarbeiter der neuen Gaststätte am Augsburger Autobahnsee wurde Sonntagabend überfallen. Brauerei und Gastronom bitten die Stadt schon lange um eine Beleuchtung - bislang vergebens.

Von Ina Marks

Als er den Kiosk-Verkauf am Autobahnsee am Sonntagabend geschlossen und aufgeräumt hat, geht er zu seinem Auto. Plötzlich wird der Mitarbeiter der Gaststätte "Lauterbacher am See" von zwei unbekannten Männern überfallen. Einer schlägt ihm die Faust ins Gesicht, der andere entreißt seine Tasche mit den Tageseinnahmen. Dann fliehen die Täter. "Er hat eine kleine Wunde und natürlich muss man so etwas erst einmal verdauen", erzählt Phillip Schaffer, Geschäftsführer des Lauterbacher über den Zustand seines Kollegen nach dem Raubüberfall. Doch die Sache hat eine Vorgeschichte.

Dieser Parkplatzam Augsburger Autobahnsee, der unweit des "Lauterbacher am See" liegt, ist nicht beleuchtet. Laut dem Gastronom sei es dort abends stockfinster. Bild: Michael Hochgemuth

Der 44-jährige Gastronom, der auch das Wirtshaus Riegele in der Innenstadt leitet, und sein Verpächter, die Brauerei Riegele, bitten seit rund zwei Jahren die Stadt darum, den öffentlichen Parkplatz in der Nähe der Gaststätte zu beleuchten. Denn weder für Gäste, noch für die Servicekräfte sei es angenehm, in der Dunkelheit auf den Parkplatz zu ihren Autos zurückzukehren.

Autobahnsee-Parkplatz im Dunkeln: Mitarbeiter hätten Angst

Dass der Überfall nicht unbedingt mit der fehlenden Beleuchtung zusammenhängt, das wissen Phillip Schaffer und Sebastian Priller, Chef der Brauerei Riegele. Trotzdem geht es ihnen vor allem um Sicherheit. Sie sind überzeugt, dass Licht eine gute Wirkung habe - nicht zuletzt auf das eigene Sicherheitsgefühl. "Meine Mitarbeiter haben Angst, wenn es stockfinster ist und sie zum Parkplatz müssen. Manchmal begleiten sie sich untereinander", sagt Schaffer. "Man braucht hier eine gewisse Grundbeleuchtung", findet Sebastian Priller. Schon länger stehe man mit der Stadt in Kontakt. Umso überraschter ist der Brauerei-Chef nun über die Antwort aus dem Umweltreferat.

Als das "Lauterbacher am See" im Sommer 2019 am Autobahnsee neu eröffnete, hatten sich ein paar Stadträte bald die Situation vor Ort angesehen. Unter ihnen CSU-Stadtrat Peter Schwab. Der Polizist, der mit seinen Kollegen oft am Autobahnsee Streife fährt, sieht beim Thema Beleuchtung Handlungsbedarf. "Mit dem Lauterbacher ist ein wunderschönes Ausflugslokal am Autobahnsee entstanden. Das ist eine Perle, vergleichbar mit der Kulperhütte an der Wertach", findet Schwab. Man dürfe den Autobahnsee nicht weiterhin so stiefmütterlich behandeln. Schwab begrüßt es, dass die neue Gastronomie das Naherholungsgebiet im Osten der Stadt aufwertet. Denn der Autobahnsee habe einen gewissen Ruf.

Parkplatz am Autobahnsee: Es geht um die Beleuchtung

Tatsächlich ist es kein Geheimnis, dass dort, wenn die Tagesausflügler wieder daheim sind, der See zum Homosexuellen-Treff wird. Es gebe zwar keine Schwierigkeiten, dennoch zeige die Polizei immer wieder Präsenz. Wie der Stadtrat erzählt, waren die Planungen vonseiten der Stadt für Licht auf dem Parkplatz bereits voran geschritten. 30.000 Euro, so Schwabs Kenntnisstand, sollte die Beleuchtung dem Amt für Grünordnung und Friedhofswesen (AGNF) kosten. Wegen Corona stehe jedoch nicht fest, ob und wann die Gelder bereitstehen. "Der politische Wille ist jedenfalls da." Nachgefragt im städtischen Umweltreferat klingt die Antwort etwas anders.

Die Brauerei Riegele hat viel Geld in die Gastronomie am Augsburger Autobahnsee gesteckt. Bild: Michael Hochgemuth

Laut Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) habe es mit der Brauerei Riegele im Herbst 2020 einen Ortstermin gegeben. Dabei sei vereinbart worden, den Bewuchs am Weg vom Restaurant zum Parkplatz zurückzuschneiden, was dann im November geschah. Beim Thema Beleuchtung des Parkplatzes sagt auch er, dass diese unbedingt notwendig sei und die Zustimmung des AGNF finde. Zugleich aber verweist Erben auf die Brauerei, die einen Lichtmast plane, um den Weg zu beleuchten. Damit betrachte man das Thema als erledigt, heißt es. Sebastian Priller ist darüber verwundert. "Wir haben gesagt, dass wir lediglich zur Überbrückung einen Strahler von unserem Grundstück auf den Weg richten. Aber damit bleibt der Parkplatz trotzdem dunkel. Und wir können doch auf öffentlichem Grund keine Masten aufstellen."

Brauerei Riegele hat viel Geld in Gastronomie am Autobahnsee investiert

Er gehe weiterhin davon aus, dass die Stadt handeln werde. Die Brauerei hat in die Gastronomie am Autobahnsee viel Geld investiert. Priller spricht von einem "sauberen siebenstelligen Betrag". "Wir haben das alles mit Liebe gemacht, mit einem begrünten Dach, hochwertigen Materialen mit viel Holz." Wie Phillip Schaffer erzählt, sei nach der Eröffnung im Sommer 2019 das Geschäft sehr gut gestartet. Dort, wo früher das Fischerstüble stand, bietet das neu gestaltete Areal eine Almhütte mit hundert Plätzen, einen Biergarten mit 300 Sitzplätzen und ein Stüberl. Im Bootshaus ist ein Kiosk untergebracht, der in Zeiten von Corona nur sonntags für Spaziergänger geöffnet hat. Wie auch am vergangenen Sonntag, als der Mitarbeiter nach Feierabend überfallen wurde.

