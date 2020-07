15:44 Uhr

Überfall birgt Überraschung: Es waren "die Freunde"

Ein 18- und ein 36-Jähriger werden Opfer eines Überfalls. Bei den Ermittlungen der Kripo entpuppt sich die Geschichte dahinter als eine andere, als zunächst angenommen.

Er wurde beleidigt, mehrmals geschlagen und musste sein Bargeld hergeben. Dann wurde ihm auch noch gewaltsam seine Armbanduhr abgenommen. Ein 18-Jähriger war am Donnerstag vergangene Woche Opfer eines Überfalls in Lechhausen geworden. Es war nachts um kurz vor zwei Uhr, als er an der Ecke Utzschneider-/Elisabethstraße von drei Unbekannten angegangen wurde. Der 18-Jährige kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Das gewalttätige Trio griff auch noch einen 36-jährigen Anwohner an, nachdem er diese aufgrund des Lärms, den sie veranstalteten, angesprochen hatte. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Dabei stellte sich heraus, dass der Vorfall an dem Abend anders abgelaufen war.

Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei war der spätere 18-jährige Geschädigte mit zwei Freunden in der Nacht in Lechhausen unterwegs. Er war also Teil des Trios. Die lärmende Dreiergruppe wurde von dem 36-jährigen Anwohner angesprochen, woraufhin zwei der jungen Männer (17 und 18 Jahre) diesen körperlich angingen. Der dritte im Bunde, der spätere 18-jährige Geschädigte, beteiligte sich nach Angaben der Polizei nicht an diesem Angriff.

Später wurde der 18-Jährige von seinem ein Jahr jüngeren Bekannten sogar selbst attackiert, ihm wurde das Bargeld abgenommen. Die zunächst fehlende Uhr wurde spätergefunden.

Nun ermittelt die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg gegen die beiden Freunde des 18-Jährigen, der diese "Freundschaft" vermutlich überdenken wird. (ina)

