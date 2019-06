16:21 Uhr

Überfall in einer Shisha-Bar - Täter flüchtet

Überfall auf eine Shisha-Bar in Augsburg: Ein Mitarbeiter ist von einem mutmaßlichen Dieb leicht verletzt worden. Der Täter ist auf der Flucht.

Wegen eines Zwischenfalls in einer Shisha-Bar sind am Sonntagmittag gegen 13.15 Uhr mehrere Polizeistreifen ins Bismarckviertel geeilt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, sei ein Mitarbeiter der Bar von einem Dieb verletzt worden. Dem Täter gelang die Flucht, eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.

Es waren keine Gäste in der Shisha-Bar

Betrieb herrschte zu der Zeit in der Bar in der Bismarckstraße nicht. Allerdings befand sich trotzdem ein Mitarbeiter, offensichtlich ein Verwandter des Besitzers, dort. Der bemerkte, dass ein Mann durch eine offene Tür in die Gasträume gekommen war. Der Bar-Mitarbeiter wollte den mutmaßlichen Dieb offenbar festhalten. Dabei kam es wohl zu einem Gerangel, in dem der Bar-Mitarbeiter nach Polizeiangaben leicht verletzt wurde. Augenzeugen berichteten, der Mann sei von Sanitätern am Kopf versorgt worden.

Nach Überfall in Augsburg: Täter verfolgt

Er hatte den Eindringling, der zu Fuß floh, noch bis zum Theodor-Heuss-Platz verfolgt, konnte ihn aber nicht mehr stoppen. Der Kriminaldauerdienst übernahm die Ermittlungen vor Ort. Zu einer möglichen Beute konnte ein Polizeisprecher zunächst noch keine Angaben machen. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 323-3810. (jöh)

