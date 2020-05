Übernahme fast perfekt: Die HSA ist an die Diözese verkauft

Plus Die Augsburger Hermann-Schmid-Akademie hat eine Zukunft. Die Diözese kauft das Schulgebäude und führt die Realschule unter neuem Namen weiter.

Ein Marathonlauf ist für Peter Kosak zu Ende gegangen: Der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg konnte den beurkundeten Kaufvertrag der privaten Hermann-Schmid-Akademie von der Diözese Augsburg in Händen halten.

Diözese kauft Hermann-Schmid-Akademie in Augsburg

Dieses Papier hatte vergangene Woche gefehlt, als das Schulwerk per Boten die Übernahmeformalitäten ans Kultusministerium nach München fuhr. Das Schulwerk kaufte nicht nur das Gebäude, sondern übernimmt auch die Realschule samt bisherigen Schülern und Lehrern. „Dafür haben wir die vorbehaltliche Zusage des Freistaates“, so Kosak. Doch die Übernahme ist so gut wie perfekt. Für die Bischof-Ulrich-Realschule, so soll sie ab kommenden Schuljahr heißen, schreiben sich auch schon Schüler ein. Kosak: „Das Interesse ist sehr groß. Ich bin mir sicher, dass wir mit den geplanten zwei Klassen dort starten können.“

Thomas Klöckner von der Rechtsanwaltskanzlei Lecon, der im Auftrag der bisherigen Eigentümer, der Familie Schmid, die Verhandlungen führte, zeigte sich ebenfalls zufrieden: „Es waren anstrengende und lange Verhandlungen, aber es haben alle gut zusammengearbeitet. Ab 1. August übernimmt das Schulwerk die Akademie.“

