vor 26 Min.

Überraschung! Mimi und Josy eröffnen den Presseball 2019

3000 Gäste feiern beim Augsburger Presseball eine rauschende Ballnacht - und Gastgeberin Alexandra Holland ist eine echte Überraschung gelungen.

Von Miriam Zissler

Was für ein Datum für eine Gala: Auf den Tag genau vor 30 Jahren passierte ein "menschliches Wunder", sagte Gastgeberin Alexandra Holland in ihrer Begrüßungsrede. Der Fall der Mauer – es sei ein Tag der Freude in ganz Deutschland gewesen. Die friedliche Revolution war geglückt, miteinander hatten die Menschen eine ganze Menge bewegt. Alexandra Holland ermutigte die Menschen, mehr miteinander zu reden, als übereinander.

Gelungene Überraschung: Mimi und Josy singen auf dem Presseball

"Mehr freuen, weniger liken! Mehr miteinander reden, weniger chatten! Mehr teilen, weniger sharen! Kurzum: Mehr feiern und viel mehr tanzen!", gab sie den etwa 3000 Besuchern mit auf den Weg. Damit startete die Ballnacht. Als Mitarchitekten der Deutschen Einheit hatte Alexandra Holland Dr. Theo Waigel begrüßt. Der ehemalige Bundesfinanzminister ist ein Stammgast auf dem Augsburger Presseball, wie auch Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth und viele weitere Gäste der glamourösen Mediengala treu verbunden sind. Mit ihrem Besuch unterstützen sie die Stiftung Kartei der Not. Die Erlöse von Tombola und Casino kommen dem Leserhilfswerk zugute.

Gute Gespräche und ein entspannter Abend in schönem Ambiente sind eine Seite der Gala. Ins Leben gerufen wurde der Ball aber auch, um Menschen zu helfen. Mit rund 1,2 Millionen Euro im Jahr unterstützt die Stiftung Kartei der Not Bedürftige in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. "Mit inzwischen über 43 Millionen in über 55 Jahren. Gemeinsam geht's", sagte Alexandra Holland. Ihre Überraschung, die sie im Vorfeld angekündigt hatte, war ihr gelungen: Die Augsburger Schwestern Mimi und Josy traten auf die Bühne und verzauberten die Besucher mit ihren besonderen Stimmen, mit denen sie schon die Jury und Zuschauer von "The Voice of Germany" für sich gewinnen konnten.

Chris Kolonko und Parov Stelar verleihen dem Presseball Glamour

Presseball 2019: Parov Stelar im Interview Gleich startet der Presseball Augsburg 2019! Ganz besonders freuen wir uns auf den Auftritt des Stargasts Parov Stelar – wir haben den Star-DJ Marcus Füreder schon kurz vor Beginn zusammen mit den Kollegen von a.tv zum Inter​view​ getroffen. Schaut doch mal rein! Gepostet von Augsburger Allgemeine am Samstag, 9. November 2019

Entertainer Chris Kolonko und auch der Stargast Star-DJ Parov Stelar sorgen an diesem wunderbaren Abend ebenfalls für unvergessliche Höhepunkte. "Dieser Ball ist ein Herzens­projekt für uns. Wir richten ihn Jahr für Jahr mit Herzblut und Fantasie aus", sagte Alexandra Holland.

