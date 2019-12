vor 22 Min.

Überraschung bei Ortstermin

Bürger trafen sich jüngst in der Ifenstraße in Hochzoll-Süd mit Werner Steinbach und Klaus Wiegand (rechts), um sich auf der Baustelle über den Stand der Dinge zu informieren.

An der westlichen Grundstückskante wird nicht gegraben

Von Silvia Kämpf

Wegen des Verdachts, er halte sich nicht an die Vorschriften zur Baugenehmigung in der Hochzoller Ifenstraße, meldet sich jetzt Bernhard Spielberger zu Wort. Streitobjekt ist eine Rotbuche nahe der Grundstücksgrenze zu einem entstehenden Neubau, die per Baumschutzverordnung der Stadt geschützt ist. Zur Klarstellung schreibt er an AZ vor Ort: „Das Bauordnungsamt und das Amt für Grünordnung waren vor Ort und begleiten alle Maßnahmen.“

Im Bereich der Buche, etwa vier Meter vom Stamm entfernt, sei bisher nur eine alte Thuja-Hecke ausgegraben worden. Die oberflächigen Wurzeln der Buche seien von einem Gärtner vorschriftsmäßig versorgt worden. Es sei nie beabsichtigt gewesen, die Buche zu fällen. Sie sei ein „Herzwurzler“ und durch die circa vier Meter vom Stamm entfernt liegende zukünftige Tiefgaragenrampe nicht gefährdet. Spielberger: „Dort wird von 0 bis 1,20 Meter tief in einer Entfernung von vier Metern vom Stamm abgegraben.“

Bei einem Ortstermin kamen die Verantwortlichen der Stadt – darunter Umweltreferent Reiner Erben und Bauaufseher Konstantin Herb – zu der Überzeugung, dass die Pläne schon entscheidend abgeändert wurden. Christine Kamm, Vorsitzende der Ortsgruppe des Bund Naturschutz, ist dennoch der Meinung, dass „stadtbildprägende, ökologisch wichtige Bäume“ bei Abfassung einer Baugenehmigung besser geschützt werden müssen. Der Eindruck, der sich für Klaus Wiegand von der Interessengemeinschaft gegen die Vernichtung des Grüns ergab: Der zunächst zu nahe am Baum stehende Schutzzaun sei versetzt worden und stehe nun weiter weg vom Stamm. Einige oberflächig freigelegte Baumwurzeln seien bei Begutachtung mit einem sogenannten Wurzelvorhang verbaut und mit Humus abgedeckt gewesen. Das bestätigt auch Umweltreferent Reiner Erben, der die im Rahmen der Baumschutzverordnung nötigen Vorgaben erfüllt sieht.

Die Baggerarbeiten finden laut Wiegand derzeit im hinteren östlichen Teil der Baugrube statt. Im vorderen westlichen Bereich, insbesondere bei der geplanten Tiefgaragenzufahrt, finden derzeit keine Baggerarbeiten mehr statt. Zur Überraschung aller Anwesenden erklärte Konstantin Herb, dass der Bauträger nicht beabsichtige, die an der westlichen Grundstückskante ursprünglich vorgesehene Abgrabung zu tätigen.

