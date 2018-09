20:52 Uhr

Überraschungen mit einer Ziegenherde

Die Familie Schirmer hält Ziegen als Haustiere. Dass es mittlerweile 20 Tiere sind, hat mit einer Verhütungspanne zu tun

Von Andreas Alt

Caesar ist vernarrt in Kinder. Bärli büxt gern mal aus. Ruby verteidigt ihr Revier. Shadow frisst gern Schilf und steigt dafür auch ins Wasser, während seine Artgenossen das Wasser lieber meiden. Wenn Wolfgang Schirmer, Nadja Kaiser und ihre Tochter Denise von ihren Tieren erzählen, muss man umdenken. Sie sind stolze Halter einer Ziegenherde. Es sind für sie aber keine Nutztiere. „Unsere Ziegen sind nur zum Schmusen, Liebhaben und Bespaßen da“, sagt Nadja Kaiser. Schlachten und auch Melken kommt für sie nicht infrage. „Bei einem Hund würde doch auch keiner fragen: Wann kommt denn der auf den Tisch?“

Anders als einen Hund kann die Haunstetter Familie ihre Ziegen aber nicht in der Wohnung halten. Die 20 Tiere sind auf einem Biotop der Stadt Augsburg in der Nähe des Wellenburger Schlosses untergebracht. Ihre stolzen Besitzer verbringen dort jede freie Minute. Die Geschichte ihrer Ziegenherde begann vor fünf Jahren, als sich Nadja Kaiser auf ein Internet-Inserat meldete, in dem ein junger Ziegenbock verschenkt werden sollte. Zunächst wollte sie eine Zicke dazu; dann versuchte die Familie auch (mit Erfolg), Kitzen mit der Flasche aufzuziehen. Eigentlich, sagt Wolfgang Schirmer, sollte die Herde nur etwa zehn Tiere stark werden. Aber im vergangenen Jahr gab es eine Panne: Die beiden Böcke wurden per Clipping kastriert, aber er wusste nicht, dass die Zeugungsfähigkeit danach noch einige Wochen erhalten bleiben kann. Dadurch gab es noch elf Geburten.

Eigentlich waren nur zehn Tiere geplant

Alle Ziegen sind Mischlinge und daher materiell nicht sehr wertvoll. Manche haben ein hellbraunes, andere ein schwarzes Fell mit weißen Flecken. Ein Teil der Tiere trägt Hörner, andere nicht. Wolfgang Schirmer glaubt, dass im Rassenmix Pinzgauer Ziegen, Thüringer Waldziegen und Tauernschecken vertreten sind. Der Vorteil der Mischlinge liegt für ihn darin, dass diese Tiere robuster und weniger krankheitsanfällig seien als Rasseziegen.

Tierlieb war Nadja Kaiser nach eigener Aussage schon immer. Beruflich hat weder das Paar noch Tochter Denise etwas mit Tieren zu tun. Aber sie sind Nachbarn eines Bauern, und Nadja war, wann immer es ging, bei den Tieren. Durch den Bauern hat sie auch viel über Tierhaltung gelernt. Manches musste sie sich aber auch durch eigenen Umgang mit der Herde aneignen. Sie bedauert, dass sie niemanden kennt, mit dem sie sich über Ziegenhaltung austauschen kann, und es war ziemlich schwierig, einen Tierarzt zu finden, der sich mit dieser Tierart auskennt (inzwischen hat sie aber einen in Stadtbergen).

Auch findet sie kaum Abnehmer für ihre Ziegen – Bedingung ist immer, dass sie so leben dürfen wie bei ihr. Betritt man das Gehege, ist man sofort von der Herde umringt. Die Ziegen haben offensichtlich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht und drängen heran, um den Besucher zu beschnuppern und gestreichelt zu werden. Man sieht aber: Manche sind ganz vorne dran, andere halten sich lieber etwas zurück. Jede hat einen eigenen Charakter. Nadja Kaiser kann die 20 Tiere mühelos auseinanderhalten und kennt jedes mit Namen.

Die Tiere leben in einer Idylle

Sie leben hier in einer Idylle: Zur Zivilisation ist das Biotop durch dichten Bewuchs abgeschirmt. Es gibt hier auch eine Menge Wildtiere. Einmal hat ein Reh nach den Worten von Wolfgang Schirmer gleich nebenan sein Junges zur Welt gebracht. Wildschweine tauchen hier auf. Es amüsiert ihn, dass die Ziegen vor Eichhörnchen zurückweichen. Die kleinen Nager gehören wohl nicht zu ihrem Erfahrungshorizont. Vögel interessieren sich für die Ziegenwolle, wenn im Frühjahr Fellwechsel ist – die können sie gut für ihre Nester gebrauchen. In einem Teich im Biotop gibt es Amphibien und Libellen.

Arbeit machen die Ziegen nach Auskunft der Familie aber schon. Alle drei Monate müssen sie tierärztlich auf Wurmbefall untersucht werden. Im gleichen Turnus müssen die Klauen zurückgeschnitten werden. Die Ziegen brauchen pro Woche einen 400 Kilogramm schweren Ballen Heu, den ein Bauer anliefert – im Moment noch etwas mehr, da in Folge des heißen Sommers das Biotop nur wenig Nahrung liefert. Laut Denise Kaiser fressen die Ziegen besonders gern Karotten und Äpfel (Äpfel vertragen sie aber nur in kleinen Mengen). Im Winter, wenn sich die Tiere weniger bewegen, bekommen sie Zuckerrübenschnitzel als Ballaststofflieferant. Denise hat festgestellt, dass ihre Ziegen Leckerlis nicht fressen, wenn sie auf den Boden fallen. Nur wenn sie vor ihren Augen abgeputzt werden, dann lassen sie sich doch dazu herab. Für den Stoffwechsel erhalten die Ziegen außerdem Bierhefetabletten und einen Salzleckstein. Nadja Kaiser hatte gelesen, dass Ziegen ein bestimmtes Mineralpulver bekommen sollten. „Aber sie haben es nicht gefressen, egal, wo ich es untergemischt habe.“

Nadja Kaiser schätzt, dass sie täglich etwa vier Stunden auf dem Biotop bei ihren Ziegen verbringt. Auch an Heiligabend gibt es keine Ausnahme. Denn auch an einem solchen Tag müssen die Tiere mal raus aus ihrem Stall. Aber für sie ist Weihnachten bei ihren Tieren mindestens so romantisch wie für andere Leute ein Abend im Christbaum-Schein.

Themen Folgen