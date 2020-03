06:55 Uhr

Umfrage: Was die Augsburger zum Ergebnis der Wahl sagen

Vier Bürger erzählen, ob sie das Ergebnis der Abstimmung überrascht hat und was angepackt werden muss. Auseinander gehen die Ansichten beim Thema Verkehr.

Von Lisa Katharina Schneider

Die Augsburger werden in zwei Wochen endgültig darüber abstimmen, wer künftig Oberbürgermeister wird: Es wird auf eine Stichwahl zwischen Eva Weber (CSU) und Dirk Wurm (SPD) hinauslaufen. Allerdings geht Weber mit einem deutlichen Vorsprung in die entscheidende Wahl. Im ersten Wahlgang am Sonntag kam sie auf 43,1 Prozent, Wurm landete bei 18,8 Prozent. Martina Wild (Grüne) kam auf 18,5 Prozent. Es bleibt also spannend. was sagen Menschen in Augsburg zur Wahl? Eine Umfrage.

Johannes Göppel hätte nicht mit einem großen Vorsprung von Eva Weber gerechnet. Bild: Annette Zoepf

Augsburg, am Sonntagabend: Die Wahllokale sind geschlossen, die Stimmen für die Oberbürgermeisterwahl beinahe ausgezählt; und die Innenstadt ist ungewohnt leer. Viele sind nach dem Wählen gleich wieder nach Hause in die sichere Wärme, doch manche nutzen die ruhigen Straßen für einen Spaziergang. So wie beispielsweise Johannes Göppel. Es sei seine erste Kommunalwahl, erzählt der 23-Jährige.

Dass der Wahlausgang so eindeutig für Eva Weber ausfallen würde, hätte er nicht gedacht: „Die CSU hat ja außerhalb von Augsburg einige Probleme.“ Ebenfalls überrascht sei er vom Wahlergebnis der AfD, es sei niedriger, als er angenommen habe. Über das Ergebnis sei er ganz froh, „aber es ist immer noch zu viel“.

Politik in Augsburg: Förderung der Kultur ist ein Ziel

Was ihm am meisten am Herzen liegt: „Ich bin selbst Musiker, deswegen ist für mich die Förderung von Kultur in Augsburg am wichtigsten.“ Seine Stadtratstimmen habe er dazu passend verteilt, die Auswahl an Kandidaten sei groß genug. In Anbetracht der Dimension des Wahlzettels sei er ganz froh, dass er per Briefwahl gewählt habe. „Aber unabhängig von Corona!“, schiebt er lachend hinterher.

Elena Gahia glaubt, dass die die CSU das überzeugendste Programm hatte. Bild: Annette Zoepf





Wenig Sorge vor der Ausbreitung des Coronavirus hat auch Elena Gahia. Die junge Frau hat in der Wahlkabine gewählt – allerdings mit einem eigens mitgebrachtem Kugelschreiber, wie sie sagt. Das gute Wahlergebnis für Eva Weber - die CSU-Kanidatin holte mit 43,1 Prozent einen Großteil der Stimmen und verwies ihre Herausforderer damit klar hinter sich - hat Gahia wenig überrascht: „Die CSU hatte einfach ein überzeugenderes Programm und hat sich in meinem Umfeld am meisten engagiert.“

Für viele Augsburger war es die erste Wahl

Für die Jura-Studentin war die Abstimmung 2020 in Augsburg ebenfalls die erste Kommunalwahl. Die Schulzeit sei ihr noch sehr präsent, hier sehe sie den größten Handlungsbedarf: „Die Augsburger Schulen brauchen dringend mehr Geld.“

Nail Gahia hat das schlechte Abschneiden der SPD überrascht, sagt er. Bild: Annette Zoepf





Der Zustand der Toiletten sei zu ihrer Zeit bereits kritisch gewesen und habe sich seitdem nicht geändert. Auch das Mensaessen müsse verbessert werden. Heute Abend ist sie gemeinsam mit ihrem Vater Nail Gahia unterwegs. Auch er sei wenig überrascht vom Wahlhergang, aber das recht schlechte Ergebnis der SPD habe ihn dann doch irritiert.

Kommunalwahl 2020: CSU, SPD und Grüne erhalten den Großteil der Stimmen

Dass die drei größten Parteien in Augsburg, CSU, SPD und die Grünen, den Großteil der Stimmen für sich gewonnen haben, bewertet er positiv: „Das hilft der Stabilität der Stadt.“ Seiner Tochter stimmt er zu, in Bildung müsse investiert werden. Aber auch die Förderung der lokalen Wirtschaft, wie Cafés und kleinere Geschäfte, liege ihm am Herzen. Dafür benötige es auch mehr Platz zum Parken: „Man kann nicht nur von grünen Oasen und weiten freien Flächen wie am Königsplatz leben.“ Er ist sich sicher: „Parkplätze helfen der Innenstadt, lebendiger zu werden.“

Norbert Rigorth findet, der Autoverkehr müsse "raus aus der Stadt". Bild: Annette Zoepf





Ganz anders beurteilt hingegen Norbert Rigorth die Augsburger Parkplatzsituation: „Wir leben im Antonsviertel, und dort wird zu oft alles zugeparkt.“ Der Individualverkehr müsse endlich raus aus der Stadt. „Augsburg muss sich trauen, ein neues Verkehrskonzept zu schaffen.“ Park & ride müsse ausgebaut und verbessert werden, der öffentliche Nahverkehr einfacher und günstiger, die Parkplätze teurer. Er hat noch eine Idee: „Man könnte so Verluste beim Nahverkehr mit höherem Ertrag aus den Parkplätzen ausgleichen.“

So divers wie die Ansichten des befragten Quartetts sind wohl die aller Augsburger. Am wichtigsten sei aber, dass man überhaupt wählt, sagt Rigorth abschließend: „Zu wählen ist sowohl ein Recht als auch eine Pflicht.“

