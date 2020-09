Umgang mit Fritz Koelle: Entscheidend ist die Geisteshaltung

Plus Wie soll man heute mit Kunstwerken umgehen, die unter den Bedingungen einer Diktatur entstanden sind und sich der herrschenden Ideologie angepasst haben?

Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut/ In der wir untergegangen sind/ Gedenkt/ Wenn ihr von unsern Schwächen sprecht/ Auch der finsteren Zeit/ Der ihr entronnen seid.

Bertolt Brecht: „An die Nachgeborenen“, 1938

Wie leicht ist es doch, im Rückblick die Fehler früherer Generationen zu tadeln. Hinterher sind wir klüger, weil wir über den großen Überblick verfügen. Wir beurteilen abgeschlossene Vorgänge, wo sich die damaligen Zeitgenossen von Tag zu Tag in unübersichtlichen Verhältnissen orientieren mussten. Unter den Bedingungen einer Diktatur konnte jede unbedachte Handlung zum tödlichen Risiko werden.

Das rechtfertigt natürlich nicht jegliche Form der Anbiederung an einen neuen, problematischen Zeitgeist. Heute so wenig wie damals. Auch im Dritten Reich gab es Aufrechte, die – vielleicht nur im kleinen – der menschenverachtenden Ideologie widerstanden. Oder denen beistanden, die sich deswegen in Gefahr begeben hatten. Künstler gingen mitunter in die innere Emigration und verzichteten auf Entfaltungsmöglichkeiten, um nicht zu Mitläufern zu werden.

Der Augsburger Bildhauer Fritz Koelle stilisierte sich als Opfer

Aus heutiger Sicht muss dies alles erklärt werden. Auch manche Lüge ist anhand beweiskräftigen Materials zu entlarven. An Fritz Koelle zeigt sich, dass er sich trotz seines offenkundigen Opportunismus nachträglich als Opfer stilisierte. Wer eine Büste ausgerechnet von Horst Wessels, dem Erzmärtyrer der NSDAP, anfertigt, geht nicht als Widerständler durch.

Auch der Komponist Werner Egk musste sich nach 1945 fragen lassen, warum er so bereitwillig in der Reichsmusikkammer mitgearbeitet und mit seiner Musik den „Führer“ entzückt hatte. Ist Egk deswegen unwürdig, einer Schule seinen Namen zu geben, wie in Augsburg jahrelang scharf debattiert wurde? Muss mit derselben Stoßrichtung die Stadt von den Plastiken Koelles gereinigt werden? So eindeutig liegen die Dinge nicht.

Mag ihr Schöpfer auch zuzeiten ein Schuft gewesen sein, entwertet dieser Makel noch lange nicht seine Kunst. Allerdings ist ihr Gestus kritisch darauf zu prüfen, welche Geisteshaltung er vertritt. Dabei kann man durchaus zum Schluss gelangen, dass ein bestimmter künstlerischer Ausdruck inzwischen unerträglich ist. Dann muss so ein Werk aus der Öffentlichkeit weg.

