Umgang mit der AfD: Ausgrenzung ist die falsche Antwort

Ausgrenzung ist genau die richtige Antwort. Wer ausgrenzt, wird ausgegrenzt. Mit diesen Leuten ist nicht zu sprechen: Inhalt ist nur die eigene Agenda von Opfermythos, Überfremdung und Hass auf alles, was fremd, anders und progressiv ist. Diese Leute wollen keinen Dialog, diese Leute haben keine Vorstellung, keine Idee, wie sich unsere Stadt entwickeln soll. Es sind keine Bürger, die an dieser Stadt Interesse haben, keine, die gestalten wollen. Sie sind lediglich der verlängerte Arm von Weidel, Höcke und Co., das ist die Agenda, Augsburg ist egal, ein Austausch damit überflüssig. Für uns Augsburger sollte gelten: Gestalten statt spalten!



