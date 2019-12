08:30 Uhr

Umweltaktivisten blockieren Kreuzungen: Verkehrschaos bleibt aus

Die Aktion von "Extinction Rebellion" in Augsburg verlief relativ reibungslos. Längere Staus blieben aus. Die Aktivisten haben weitere ähnliche Aktionen angekündigt.

Von Stefan Krog

Mitglieder des Umwelt-Aktivistennetzwerks "Extinction Rebellion" haben am Donnerstagmorgen Kreuzungen am Theodor-Heuß-Platz und am Staatstheater vorübergehend blockiert. Laut Polizei verliefen die Blockaden, die bei der Stadt als Versammlungen angemeldet waren, reibungslos. Es habe auch keinerlei Probleme mit aufgebrachten Autofahrern gegeben.

Die Aktivisten besetzten die Kreuzungen für mehrere Ampelphasen und legten den Verkehr lahm, um auf die Notwendigkeit von mehr Maßnahmen zum Klimaschutz hinzuweisen. Weil die Aktivisten in Absprache mit Stadt und Polizei die Kreuzungen immer wieder räumten und dann von neuem besetzten, kam es zu keinem Verkehrschaos, weil die sich bildenden Staus sich wieder auflösen konnten. Der öffentliche Nahverkehr war von den Blockaden nur am Rande betroffen. Die Augsburger Gruppe von "Extinction Rebellion" hat für die Zukunft weitere derartige Aktionen angekündigt.

