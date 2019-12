vor 35 Min.

Umweltaktivisten wollen Verkehr in Augsburg lahmlegen

Die Augsburger Gruppe von „Extinction Rebellion“ wird am Donnerstagmorgen am Theodor-Heuss-Platz und am Staatstheater den Verkehr zeitweise blockieren. Sie will niemanden ärgern, hat aber klare Ansichten.

Von Stefan Krog

Die Augsburger Umweltaktivisten des globalen Netzwerks „Extinction Rebellion“ wollen am Donnerstagmorgen den Verkehr in der Augsburger Innenstadt zeitweise blockieren. Ab 7.30 Uhr am Theodor-Heuss-Platz und ab 8 Uhr am Theater wollen die Aktivisten vorübergehend Kreuzungen besetzen, indem sie diese bei Fußgänger-Grün betreten und dann für mehrere Ampelphasen nicht mehr räumen.

Das „Swarming“, das im Sommer erstmals in Berlin stattfand (und im Vorfeld viele Befürchtungen auslöste, im Nachhinein aber relativ entspannt ablief), ist als Kundgebung bei der Stadt angemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass es zeitweise zu Staus kommt. Allerdings wird die Blockade wohl auch nicht für mehr Verkehrsbehinderungen sorgen als ein Demonstrationszug, der auf einer Hauptstraße läuft. Angemeldet sind die Kundgebungen zwar jeweils für eine Viertelstunde, vermutlich werden die Aktivisten aber nach mehreren Ampelphasen die Straße räumen.

Extinction Rebellion: "Nicht mehr Chaos als nötig"

Es sei kein Ziel der Aktion, einen Stau bis Friedberg zu provozieren, sagt Michael Motzke, der sich bei Extinction Rebellion Augsburg engagiert. Man habe sich auch entschlossen, die Kundgebung anzumelden, um nicht mehr Chaos auszulösen als nötig. Er betont, dass Gewaltfreiheit ein Grundsatz bei Extinction Rebellion sei. „Wenn ich in die Arbeit müsste und wegen einer Kundgebung zu spät käme, würde ich mich auch ärgern, wobei es nicht unser Ziel ist, Leute zu ärgern“, sagt Motzke sogar.

Andererseits seien es die alltäglichen Abläufe und die Art des Wirtschaftens in Industrienationen, die zum steigenden CO2-Ausstoß beitragen. „Also liegt es nahe, an diesen Abläufen anzusetzen“, sagt Motzke. Und ein Punkt dabei sei der Verkehr. In den vergangenen 20 Jahren sei das Thema Klimaschutz mit dem Verhalten des Einzelnen verknüpft worden. „Aber das reicht nicht“, sagt Tom Wolfskämpf, der sich ebenfalls in der Augsburger Gruppe engagiert. Für viele Firmen sei es etwa wirtschaftlicher, Abgaben für den CO2-Ausstoß zu zahlen, als ihre Prozesse umzugestalten. Auch die Frage der Energieversorgung sei ein Punkt, an dem die Politik ansetzen müsste, etwa was Kohlestrom betrifft.

Leise Kritik an der Bewegung Fridays for Future

Insgesamt gehe es mit der Senkung des CO2-Ausstoßes viel zu langsam. „Trotz des Pariser Abkommens steigt der Ausstoß inzwischen schneller als in der Vergangenheit“, sagt Wolfskämpf. Das ist auch der Grund, warum Extinction Rebellion auf andere Aktionen setzt als die Fridays-for-Future-Bewegung. „Die Demonstrationen bei Fridays for Future laufen seit einem Jahr, und trotzdem erfüllt das Klimapaket die Forderungen der Wissenschaftler überhaupt nicht“, sagt Sonja Eisenberger. Die Freitagsdemos seien ein Ansatz, doch es brauche mehr Aktionen, um Druck auf die Politik zu machen.

Für Schlagzeilen hatte im November eine Aussage des Briten Roger Hallam gesorgt, der Gründungsmitglied bei Extinction Rebellion ist. Er relativierte den Holocaust und setzte ihn in Bezug zu den absehbaren Folgen des Klimawandels. Extinction Rebellion Deutschland bezeichnete die Aussagen umgehend als „nicht tragbar“. Auch die Augsburger Aktivisten betonen, dass die Themen aus ihrer Sicht in keinerlei Zusammenhang stünden. Die Äußerungen verstießen gegen Grundwerte von Extinction Rebellion, was auf Deutsch so viel wie „Aufstand gegen das Aussterben“ heißt.

In der Augsburger Gruppe, die sich im August gegründet hat, gibt es laut Motzke einen Kern von 20 Personen. Hinzu kommen 70 bis 80 Unterstützer. Bisher gab es mehrere „Die In“-Aktionen, bei denen sich Aktivisten als stilisierte Tote auf den Boden legten. Man wolle damit auf die Dringlichkeit eines Vorgehens gegen die Klimakrise hinweisen, zuletzt am Rande des Presseballs und an der Universität. Auch für die Zukunft seien Aktionen geplant.

Themen folgen