vor 51 Min.

Umzug der Kantine verschiebt sich

Der Liveclub wird erst Ende des Jahres an den Königsplatz ziehen. Davor geht er in eine lange Sommerpause.

Von Miriam Zißler

Die Musikkantine wird voraussichtlich noch bis Ende des Jahres in der ehemaligen Reese-Kantine bleiben, gibt nun Betreiber Sebastian Karner in einer Pressemitteilung bekannt. Eigentlich hätte der Liveclub bis zum Sommer in die Räumlichkeiten des ehemaligen Yum-Clubs am Königsplatz umziehen sollen. Doch das Vorhaben verschiebt sich um mehrere Monate. Der Grund ist wie so oft das Thema Brandschutz. Dennoch kann voraussichtlich Mitte Juni mit dem Umbau der neuen Kantine in der Halderstraße begonnen werden.

Ab 16. Juni ist Sommerpause

Das hat Auswirkungen auf den Betrieb der „alten Kantine“ im Kulturpark West. Sie verabschiedet sich ab 16. Juni in eine zehnwöchige Sommerpause. „In dieser Zeit wird jegliche Energie in den Umbau der neuen Location weg von der Diskothek, hin zum Liveclub gesteckt“, heißt es. In der Sommerpause wird die Belegschaft der Kantine allerdings nicht ganz abtauchen: Zum ersten Mal beteiligen sie sich im Rahmen der Sommernächte und werden den Martin-Luther-Platz bespielen. Am 17. August veranstalten sie außerdem ein Konzert im Gögginger Parktheater. Dann tritt dort Nathan Gray der amerikanischen Band Boysetsfire auf.

