vor 18 Min.

Unbekannte Räuberin überfällt Autofahrer an Ampel

Ein 72 Jahre alter Autofahrer ist am Montagmorgen an einer Ampel in der Innenstadt von einer Frau überfallen worden.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Senior gegen 8.55 Uhr an einer roten Ampel in der Holbeinstraße, Ecke Schaezlerstraße, gewartet. Als er wieder anfahren wollte, riss eine bislang unbekannte Täterin die Beifahrertür des Fahrzeugs auf und rief "Geld her, Geld her". Sie griff nach der Tasche, die auf dem Beifahrersitz lag, und durchsuchte sie.

Obwohl sich der Autofahrer wehrte, gelang es der Frau ein kleines Mäppchen zu entwenden. Die Täterin flüchtete in die Holbeinstraße, Richtung Landratsamt.

Der Diebstahlschaden liegt laut Polizei im mittleren einstelligen Bereich. Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 1,60 Meter groß, "mittleres Alter", dunkler hüft- bis knielanger Steppmantel und vermutlich eine dunkle Hose. Sie trug keine Mund-Nasen-Bedeckung.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizeiinspektion unter 0821/323-3810. (ina)

