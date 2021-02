vor 16 Min.

Unbekannte beschädigen Parkdeck am Technologiezentrum

Unbekannte Täter haben im Universitätsviertel einen erheblichen Schaden angerichtet.

Wie die Polizei berichtet, haben die Unbekannten am Parkdeck, Am Technologiezentrum 1, Deckenplatten sowie eine Oberbeleuchtung beschädigt. Der Vorfall passierte in der Zeit zwischen Freitag, 19. Februar, und vergangenem Dienstag. Der Schaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2710 entgegen. (ina)

