16:18 Uhr

Unbekannte brechen in Augsburg in mehrere Kellerabteile ein

Zu einer Reihe von Kellereinbrüchen ist es in den vergangenen Tagen in Lechhausen und in Hochzoll gekommen.

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 8 und 22.30 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße in Lechhausen auf Höhe der einstelligen Hausnummern insgesamt zehn Kellerabteile aufgebrochen. Laut Polizei durchtrennte er die Vorhängeschlösser und Halteeinrichtungen. Dem ersten Anschein nach wurden keine Gegenstände entwendet, doch wie die Polizei berichtet, konnten die Ermittlungsbeamten noch nicht mit allen Besitzern der Kellerabteile sprechen. Zudem ist in der Falkensteinstraße in Hochzoll ein Unbekannter im Zeitraum von Sonntag, 15 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der Täter entwendete einen blauen E-Scooter der Marke "Walberg Urban Electrics" samt Ladegerät. Der Beuteschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt. Hinweise zu den beiden Fällen des Kellereinbruches nimmt die Polizei unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)

