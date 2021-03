Unbekannte demolieren Fahrzeuge eines Autohauses

Unbekannte haben mehrere Fahrzeuge an einem Autohaus beschädigt. Die Polizei hat einen Verdacht.

Unbekannte haben bei einem Autohaus im Alten Heuweg in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter Mercedessterne auf Kühlerhauben ab, bei einem Fahrzeug wurde die Frontscheibe eingeschlagen. Ein Versuch, in das Werkstattgebäude einzubrechen, scheiterte.

Die Polizei schließt nicht aus, dass der Vorfall mit den Sachbeschädigungen einer Jugendgruppe auf dem Gelände des TSG Hochzoll in der Wilhelm-Hauff-Straße zusammenhängen könnte. Die Gruppe war am Sonntag in der Zeit von 18 bis 19 Uhr dort gesehen worden und hatte wohl Sport- und Spielgerät auf dem Gelände beschädigt. Der Gesamtschaden der beiden Taten dürfte sich auf circa 1000 Euro belaufen, schätzt die Polizei. Hinweise unter 0821/323-2710. (ina)