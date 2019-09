vor 18 Min.

Unbekannte hebeln an Friedhöfen Autos auf

An zwei Friedhöfen in Augsburg wurden Autos aufgebrochen.

Immer wieder macht die Polizei darauf aufmerksam, nichts in Autos zurück zu lassen. Zwei Frauen, die Friedhöfe besuchten, wurden am Donnerstag Opfer Krimineller.

Eine 56 Jahre alte Augsburgerin besuchte am Donnerstag zwischen 9.30 und 9.40 Uhr den Protestantischen Friedhof in der Haunstetter Straße. Ihr Auto stellte sie für die zehn Minuten ordnungsgemäß versperrt auf dem Parkplatz ab, allerdings vergaß sie ihre Handtasche. In den wenigen Minuten ihres Friedhofbesuchs hebelte ein Unbekannter die Seitenscheibe des Fahrzeugs auf und entwendete die Handtasche. In dieser befanden sich nicht nur Bargeld und andere Wertgegenstände, sondern auch Personaldokumente und persönliche Gegenstände. Zudem entstand ein Sachschaden am Fahrzeug von rund 1500 Euro.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich nur wenige Stunden später im Stadtteil Göggingen. Während eine 59 Jahre alte Augsburgerin in der Zeit von 14 Uhr bis 15.30 Uhr den Friedhof besuchte, stellte sie ihren Pkw auf dem Parkplatz in der Apprichstraße ab. Ihren Einkaufskorb ließ sie im Fahrzeug auf dem Beifahrersitz zurück. Ein Unbekannter schlug die Seitenscheibe ein und stahl den Korb. Da sich darin lediglich ein Regenschirm und keine Wertgegenstände befanden, ließ der Täter die Gegenstände im näheren Umfeld des Parkplatzes zurück. Ein unbekannter Zeuge beobachtete dies. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2710 zu melden. Insbesondere wird der Zeuge gesucht, der den abgestellten Korb gesehen hat.

Die Polizei bittet deshalb: Lassen Sie keine Wertsachen, insbesondere Handtaschen, im Auto. Auch nicht "versteckt" oder im Kofferraum. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

