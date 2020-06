vor 3 Min.

Unbekannte schlagen auf geparkte Autos ein

Mehrere Sachbeschädigungen an abgestellten Autos meldet die Polizei. Hier ein Überblick.

Auf abgestellte Wagen hatten es mehrere Vandalen in Oberhausen und im Herrenbach abgesehen. Die Polizei ermittelt.

Eine eingeschlagene Seitenscheibe bei einem grauen Toyota Corolla beschäftigt die Beamten in Oberhausen. Das Fahrzeug wurde vermutlich bereits im Laufe der letzten Woche in der Schönbachstraße beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

Nach der Beschädigung in Oberhausen fliehen mehrere Personen

Ebenfalls in Oberhausen wurden Samstagnacht in der Äußeren Uferstraße beide Außenspiegel eines VW Golf zerstört. Auch der Lack auf Höhe der A-Säule bekam etwas ab. Das Auto stand in der Nähe der Kleingartenanlage. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Anwohner eine etwa zehnköpfige Personengruppe, die sich über das Fahrzeug hermachte und anschließend verschwand. Für beide Vorfälle sucht die Polizeiinspektion Zeugen oder weitere Geschädigte. Hinweise unter Telefon 0821/323-2510.

Täter zersticht Reifen eines BMW im Herrenbach

Im Herrenbach zerstach am Samstagvormittag ein unbekannter Täter den hinteren linken Reifen eines BMW der Fünfer-Reihe. Das Fahrzeug war in der Erna-Wachter-Straße vor dem Altersheim ordnungsgemäß geparkt, so die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Augsburg Süd sucht nach Zeugen, unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (att)

