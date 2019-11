vor 28 Min.

Unbekannte sprengen Bankautomaten in die Luft

Täter schlagen in Haunstetten zu und erbeuten mehrere Zehntausend Euro

Unbekannte Täter haben am Samstag um 5.04 Uhr einen Geldautomaten in der Commerzbank-Filiale in der Landsberger Straße ( Haunstetten) gesprengt. Zeugen hörten einen lauten Knall, danach stieg Rauch aus der Bank auf. Anschließend flüchteten laut Aussagen zwei dunkel gekleidete Täter offenbar mit einem dunklen VW Golf in Richtung Süden. Sie erbeuteten mehrere Zehntausend Euro, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.

Die Kripo nahm noch am Samstag umfangreiche Ermittlungen auf. Auch Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts sind daran beteiligt. Als die Spurensicherung der Polizei die abgesperrten Räumlichkeiten untersuchte, lagen noch dutzende von 10- und 50-Euro-Scheinen auf dem Boden der Bank.

Jenseits des gestohlenen Bargelds ist auch der Sachschaden hoch. Durch die Detonation seien Risse im Mauerwerk der Bank entstanden. „Der Sachschaden beträgt mindestens 75000 Euro“, sagte ein Polizeisprecher. Diese Zahl könne sich nach der Inspektion durch einen Gutachter noch erhöhen. Über der Bank befinden sich laut Polizei noch eine oder mehrere unbewohnte Wohnungen. Ob die Stabilität des Gebäudes durch die Explosion beeinträchtigt wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Dass Täter einen Geldautomaten sprengen, um an Bargeld zu kommen, kommt seit einigen Jahren häufiger vor, wenngleich es im Stadtgebiet Augsburg der erste Fall ist. Üblicherweise füllen die Täter über eine Apparatur zündfähiges Gas in den Automaten, das dann über eine Fernsteuerung zur Explosion gebracht wird. Zuletzt gab es in der Region in Batzenhofen und Königsbrunn (Kreis Augsburg) derartige Vorfälle. Vor zwei Jahren erbeuteten Täter in Königsbrunn einen sechsstelligen Betrag. Meist suchen die Täter Banken aus, die in der Nähe von Fluchtwegen – in diesem Fall kommt die B17 infrage – liegen. (skro, AZ)

Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0821/323-3810. (skro)

