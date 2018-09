vor 43 Min.

Unbekannte sprengen Briefkasten am Linken-Büro

Die Polizei ermittelt. Politiker der Linken sprechen vom dritten Vorfall innerhalb weniger Wochen.

Am Samstagabend wurden die Polizei und der Augsburger Vorstand der Partei Die Linke über einen lauten Knall im Bereich der Geschäftsstelle „Linksbüro“ am Mauerberg 31 informiert. Unbekannte hatten offenbar explosive Mittel im Briefkasten außen am Büro gezündet, möglicherweise Böller. Laut Polizei wurde der Briefkasten erheblich beschädigt, der Schaden insgesamt sei aber gering. Die Ermittlungen laufen. Kreisvorsitzender Frederik Hintermayr spricht von einer „neuen Stufe der Gewalt“. Er sei besorgt. In den vergangenen Wochen habe man drei Vorfälle zur Anzeige bringen müssen. Zunächst sei das Türschloss beschädigt worden, vergangene Woche seien Schmierereien festgestellt worden. Einschüchtern lassen werde sich Die Linke dadurch nicht. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Susanne Ferschl, unterhält seit Anfang des Jahres ein Bürgerbüro im „Linksbüro“. Sie forderte, die Taten müssten schnell aufgeklärt werden. (eva)

