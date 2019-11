09:07 Uhr

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Haunstetten

Mitarbeiterinnen der Spurensicherung der Polizei untersuchen die Bankfiliale, in der am frühen Morgen ein Geldautomat gesprengt wurde.

Zeugen haben am frühen Samstagmorgen einen lauten Knall gehört, anschließend stieg Rauch aus einer Commerzbank-Filiale auf. Bislang wurden die Täter nicht gefasst.

Am frühen Samstagmorgen haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomat in einer Commerzbank-Filiale in Haunstetten gesprengt. Die Tat ereignete sich laut Polizei um kurz nach 5 Uhr in der Landsberger Straße.

Zeugen hatten einen lauten Knall gehört, danach sei Rauch aus der Bank aufgestiegen. Die Polizei berichtet von zwei dunkel gekleideten Tätern, die anschließend mit einem dunklen VW Golf in Richtung Süden flüchteten.

Geldautomat gesprengt: Kripo Augsburg ermittelt

Derzeit laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Unterstützt wird sie dabei von Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes Bayern.

Geldscheine und verbogene Metallteile liegen am Boden der Commerzbank-Filiale, in der am frühen Morgen ein Geldautomat gesprengt wurde. Bild: Matthias Balk, dpa

Durch die Detonation seien Risse im Mauerwerk der Bank entstanden. Viele Geldscheine lagen in der Bank verteilt herum, wie es von den Ermittlern hieß. Die Schadenssumme kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei geht aufgrund der Sprengung aber von einem hohen Betrag aus. Ob und in welcher Höhe die Täter nach der Sprengung Bargeld erbeuten konnten, ist noch unklar. (AZ)

