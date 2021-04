vor 16 Min.

Unbekannte stehlen Fahrräder in Lechhausen und Hochzoll

Fahrraddiebe haben in Lechhausen und in Hochzoll zugeschlagen. In einem Fall waren die Räder offenbar nicht abgesperrt.

Zwei Fahrraddiebstähle meldet die Polizei. Eine Frau hatte am Mittwoch gegen 14.45 Uhr ihr Rad vor einer Bank in der Schillstraße abgestellt und abgesperrt. Als sie gegen 19.30 Uhr zurückkehrte, war das weiße Damenrad der Marke Adler weg. Es hatte einen Wert von 200 Euro. Zu dieser Zeit wurden zwei weitere Fahrräder in der Karwendelstraße in Hochzoll entwendet. Die Fahrräder standen unversperrt vor einem Wohnhaus. Es handelt sich um ein rotes Damenrad und ein schwarz-grünes Mountainbike, beide der Marke Cube, mit einem Gesamtwert von circa 1100 Euro, so die Polizei. Hinweise unter 0821/323-2310. (ina)

