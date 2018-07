vor 17 Min.

Unbekannte überfallen Mann in Lechhauser Wohnhaus

Die Polizei ist auf der Suche nach zwei Tatverdächtigen. Die Männer sollen einen 58-Jährigen in Lechhausen überfallen und ausgeraubt haben.

Zwei Unbekannte haben einen 58-Jährigen überfallen und ausgeraubt. Die Tatverdächtigen konnten fliehen. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Zeugenhinweise.

Vergangene Woche Mittwoch haben zwei Unbekannte einen 58-jährigen Mann in seinem Wohnanwesen in der Fraunhoferstraße in Lechhausen überfallen und ausgeraubt. Mittags gegen 13 Uhr sollen die Männer ihrem Opfer eine Pistole vorgehalten und ihm daraufhin Bargeld abgenommen haben, wie die Polizei mitteilt. Der 58-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt.

Raubüberfall in Lechhausen: Die Tatverdächtigen sind noch flüchtig

Nachdem die Polizei über den Überfall informiert worden war, leitete die Einsatzzentrale eine Großfahndung nach den Tätern ein, doch die Suche blieb erfolglos. Die beiden Tatverdächtigen konnten in unbekannte Richtung fliehen. Nun bittet die 8-köpfige Ermittlungsgruppe der Kripo Augsburg mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise (0821/323 3810). Derzeit kann die Polizei nach eigenen Angaben keine Einzelheiten bezüglich des Tathergangs bekannt geben, da die Ermittlungen noch laufen.

Beide Tatverdächtigen sind nach Polizeiangaben männlich. Einer soll zwischen 30 und 35 Jahren alt sein, etwa 1,85 Meter groß und muskulös. Der Unbekannte hat wohl kurze, dunkle Haare, ein rundes Gesicht, trägt Dreitagebart und war an besagtem Abend mit grauem Kapuzenshirt, blauer Jeans und blauen Turnschuhen bekleidet.

Der zweite Tatverdächtige ist laut Polizei etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und trug ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Jeans mit Löchern und weiße Turnschuhe. Der Mann hat außerdem dunkle Haare, eine auffällig krumme Nase und trägt ebenfalls einen Dreitagebart. Beide Tatverdächtigen sollen laut Polizei gebrochen Deutsch sprechen. (AZ)