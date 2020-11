vor 34 Min.

Unbekannte werfen Motorroller in die Wertach

In der Wertach landete ein Motorroller. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Unbekannte haben am Wochenende in Oberhausen einen Motorroller in die Wertach geworfen. Von wie vielen Tätern die Polizei ausgeht.

Die Unbekannten haben für ihre Tat Kraft aufwenden müssen. Wie die Polizei berichtet, haben die Täter einen Motorroller der Marke Bunello im Bereich des Paul-Ben-Haim-Weges in Oberhausen in die Wertach geworfen. Die Tat passierte im Zeitraum von Samstag 17 Uhr bis Sonntag 9.30 Uhr. Der Roller stand zuvor im Kreuzungsbereich Seitzstraße/Schißlerstraße. Den bisherigen Erkenntnissen nach müssen die Unbekannten das Fahrzeug zum Spielplatzareal im Paul-Ben-Heim-Weg getragen haben, berichtet die Polizei.

Dort warfen die Unbekannten den Roller über ein Geländer die Uferböschung hinab. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens zwei Personen zum Tragen des Kleinkraftrads erforderlich waren. An dem Roller, den die Berufsfeuerwehr Augsburg aus der Wertach barg, entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Um Hinweise bittet die Polizei unter 0821/323-2510. (ina)

