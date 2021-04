Unbekannte werfen mobile Toilette in Singold

Einen Fall von Vandalismus in Göggingen meldet die Polizei.

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag eine mobile Toilette am Gögginger Park beschädigt und sie in die Singold geworfen. Die Feuerwehr konnte die Toilettenkabine nur noch völlig zerstört aus der Singold bergen.

Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise unter Telefonnummer 0821/323-2710. (ina)