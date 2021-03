16.03.2021

Unbekannte zerstechen Reifen und zerkratzen Lack an Autos in Augsburg

Zwei Autos sind in Augsburg mutwillig beschädigt worden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Ein Vorfall hat sich in Kriegshaber in der Lincolnstraße ereignet. Laut Polizei hat dort ein Unbekannter an einem geparkten schwarzen Audi die Reifen auf der Beifahrerseite zerstochen. Die Tat geschah von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 12 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 350 Euro. Hinweise unter 0821/323-2610.

In der Lilienthalstraße im Universitätsviertel wurde am Montag ein dort abgestellter Opel Astra in der Zeit von 9 bis 13.30 Uhr beschädigt. Ein unbekannter Täter hatte mit einem spitzen Gegenstand über die gesamte Fahrzeuglänge auf der Beifahrerseite einen Kratzer verursacht. Der Schaden dürfte im vierstelligen Euro-Bereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2710 entgegen. (ina)

