vor 21 Min.

Unbekannter Autofahrer zwingt Frau zu Ausweichmanöver

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall in der Eichleitnerstraße beobachtet haben.

Wegen eines rabiaten Autofahrers ist eine Frau mit ihrem Fahrzeug in Göggingen gegen den Bordstein gefahren. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Die 43 Jahre alte Autofahrerin war am Freitag gegen 13 Uhr mit ihrem blauen VW Golf Cabriolet auf der Eichleitnerstraße in Richtung B17 unterwegs. Plötzlich wurde sie links von einem anderen Pkw überholt. Der Fahrer scherte so unmittelbar vor der Frau ein, dass sie stark abbremste und nach rechts auswich. Dabei touchierte sie mit ihrem Auto den Bordstein.

Obwohl die Frau dem Fahrer noch mit der Lichthupe ein Zeichen gab, fuhr dieser davon. Eine Beschreibung des Fahrzeugs ist nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 0821/323-2710 zu melden. (ina)

