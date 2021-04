15:30 Uhr

Unbekannter Täter pinkelt in Garten und schlägt anderen Mann

Ein Mann beobachtet, wie jemand in Augsburg in seinen Vorgarten pinkelt. Als er den anderen zur Rede stellen will, eskaliert die Situation.

Ein 46-jähriger Mann ist am Samstag Opfer eines Gewaltdeliktes geworden. Wie die Polizei berichtet, beobachtete der Mann, wie ein bislang unbekannter Täter von der Fraunhoferstraße in seinen Vorgarten urinierte. Als der 46-Jährige den Mann darauf ansprach, gab dieser laut Darstellung der Polizei an, dass Hunde dies auch täten, und ging in Begleitung eines weiteren Mannes davon. Der 46-Jährige wollte den Mann weiter zur Rede stellen und ging dem Unbekannten nach. Als er schließlich den Notruf wählte, schlug der unbekannte Mann ihm mit der Faust ins Gesicht, so die Polizei. Aus dem Schlag und dem folgenden Gerangel trug der 46-Jährige leichte Verletzungen und eine beschädigte Brille davon. Der unbekannte Mann wird den Angaben zufolge wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,90 Meter groß und 30 Jahre alt, hat einen kräftigen Körperbau und westeuropäisches Aussehen. Er hat kurze Haare und trug zur Tatzeit eine Sonnenbrille sowie eine schwarz-blaue Tarnjacke. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0821/323-2310 zu melden. (jaka)

