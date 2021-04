Unbekannter Täter schlägt Seitenscheibe von Auto ein und stiehlt viel Geld

Ein bislang unbekannter Täter hat im Augsburger Stadtteil Hochfeld ein Auto demoliert und viel Geld gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht auf Dienstag ist in der Zeit von 21 Uhr bis 5.45 Uhr in der Johann-Georg-Halske-Straße auf Höhe der 20er-Hausnummern die Seitenscheibe der Beifahrertüre eines Renault Kleintransporters durch einen unbekannten Täter eingeschlagen worden. Der Täter stahl laut Polizei die Geldbörse des Fahrzeugnutzers und eine Registrierkasse. „Der Beuteschaden ist hierbei im niedrigen vierstelligen Bereich“, so die Polizei, die Zeugen bittet, sich unter der 0821/323-2710 zu melden. (jaka)