vor 17 Min.

Unbekannter beschädigt Bäume im Martinipark

Im Martinipark in Augsburg sind 20 Bäume beschädigt worden. Offenbar wollte ein Unbekannter den Efeubewuchs entfernen. Er richtete aber mehr Schaden an.

Die erste Polizeimeldung klang dramatisch: 20 Bäume im Martinipark wurden mit „tiefen Schnitten angesägt“. Es wurden frische Sägespäne gefunden. Der Geschäftsführer von Martini, Wolfgang Geisler, schildert dem Fall nicht so drastisch, doch er bleibt rätselhaft.

An 20 der rund 700 Bäume in dem Park im Textilviertel in Augsburg wurde laut Geisler der Efeubewuchs durchtrennt. „Dabei wurde so unsachgemäß vorgegangen, dass zum Teil die Rinde in Mitleidenschaft gezogen wurde“, sagt er. Gemeinsam mit einem Baumpfleger werde nun überlegt, die die Wunden in der Rinde geschlossen werden können. „Wir hoffen, dass wir fast alle Bäume retten können“, sagt Geisler. Wer hinter der Aktion steht, ist nach seinen Worten völlig unklar. Entdeckt wurden die Schäden am Montagabend, die Tatzeit lässt sich nach Worten der Polizei aber kaum angeben. Die Beamten hoffen auf Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. Der Parks ist grundsätzlich nicht öffentlich, allerdings ist unter Tags der Zugang zu den dort angesiedelten Gewerbebetrieben möglich. (carst, mb)